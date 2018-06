Hamáček se ujal resortu vnitra. Představil priority, diplomacie bude problém

Hamáček je první ministr, kterého premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešním jmenování vlády na Hradě do úřadu uvedl. Společně s Metnarem, který se v nové vládě stal ministrem obrany, na úřadě strávili necelou půlhodinu.

Babiš poté novinářům řekl, že na vnitru ještě vláda řeší některé rozpočtové otázky. "Chceme posílit rozpočet hasičů, taky samozřejmě to jsou platy policistů," řekl Babiš. Je přesvědčen, že Hamáček úřad zvládne. Otázku rozpočtu chce řešit i Hamáček. Najít se podle něj bude muset mix navýšení rozpočtu i možných vnitřních úspor na ministerstvu.

Hamáček v otázce priorit poukázal na to, že Česká republika je jednou z nejbezpečnějších zemí na světě. "Já samozřejmě chci, aby tomu tak bylo i nadále. To znamená, že to je hlavní priorita ministerstva vnitra," zdůraznil. Za velkou výzvu označil mezinárodní situaci a migraci. "Plánuji velmi úzkou spolupráci s okolními státy i dalšími členskými státy Evropské unie," dodal. Podcenit také nechce hrozby terorismu.

Hamáčka Zeman jmenoval ministrem vnitra a zároveň pověřil i řízením české diplomacie, když odmítl jmenovat Pocheho. Babiš odmítl komentovat, zda jméno kandidáta do čela ministerstva zahraničních věcí změnil Pražský hrad nebo on. "Máme novou vládu, tak se těšte, všichni jste říkali, že to je problém, tak máme konečně vládu. Snad dostane důvěru. Podstatná je budoucnost, ne co bylo," řekl premiér. Hamáček ke svému dvojímu působení řekl, že to je problém, který bude koalice řešit. "Je jasné, že to není udržitelné po celé volební období," dodal. Situace se podle něj musí vyřešit v řádu týdnů či měsíců.