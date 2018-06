Babiš představil vládu poslancům, hned bylo dusno. Kalousek a Stanjura dotírali na Malou

Ve čtvrtek podle informací ČTK Sněmovna nebude volit nového místopředsedu za Jana Hamáčka (ČSSD), který se stal v nové vládě ministrem vnitra a je také pověřen řízením ministerstva zahraničí. Sněmovna v úterý sice návrh na volbu místopředsedy na čtvrteční program nynější řádné schůze zařadila, volba se ale kvůli zákonným lhůtám konat nemůže. Uskutečnit by se měla až ve druhém týdnu nynější řádné schůze, tedy v týdnu od 10. července.

Sněmovní volební komise nemohla do doby, co byl Hamáček místopředsedou Sněmovny, vyhlásit termín pro podávání návrhů kandidátů. Hamáček ve sněmovní funkci skončil ze zákona až dnešním jmenováním kabinetu. Volební řád pak stanoví, že kluby komisi předkládají nominanty nejpozději 24 hodin před samotnou volbou. ČSSD chce navrhnout Tomáše Hanzela, který je podle informací ČTK v zahraničí. U volby by chtěl být osobně.

Prezident Miloš Zeman jmenoval druhou Babišovu vládu dnes ráno. Podle ústavy musí kabinet předstoupit před poslance s žádostí o důvěru do 30 dnů. První Babišova jednobarevná vláda ANO důvěru Sněmovny v polovině ledna nezískala. Hlasovali pro ni jen poslanci hnutí.

Rovněž kabinet ANO a ČSSD je menšinový, dohromady má ve dvousetčlenné dolní komoře 93 hlasů. Opřít by se mohl podle plánů o komunistické poslance, jichž je 15.

Babiš představil poslancům v úvodu dnešního jednacího dne Sněmovny členy nové vlády. Kalousek poblahopřál novým členům vlády ke jmenování. Řekl pak, že v pondělí byly informace o tom, že na seznamu nominantů je navrhován pro vedení ministerstva zahraničí kandidát ČSSD Miroslav Poche, řízením ministerstva ale Zeman pověřil předsedu ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka. Kalousek podotkl, že ústava neumožňuje libovolně změnit jméno, aniž by to předseda vlády navrhl, Babiš tedy podle něho musel Hamáčka navrhnout. Premiéra se ptal, kdy se tak stalo.

V podobném duchu se neslo Stanjurovo vystoupení. Jak uvedl, neví, zda je ministr vnitra ministrem zahraničí, ministr zahraničí ministrem vnitra, nebo obojí. Řekl, že buď byl navržen do čela diplomacie Hamáček, pak by se jednalo podle Stanjury o další ponížení ČSSD, nebo Poche, a pak by to nebylo podle předsedy frakce ODS v pořádku. Tázal se nové ministryně spravedlnosti Taťány Malé, jak to tedy bylo.

Potom, co odpověď nezazněla, Stanjura podotkl, že Malá se zřejmě drží Babišova doporučení, že nemá moc mluvit, ale spíše naslouchat. Kalousek řekl, že Babiš i Malá zvolili arogantní mlčení. "Opravdu to není nejlepší zahájení komunikace mezi vládou a opozicí," zdůraznil. Opozice podle něho využije všechny parlamentní instituty, aby pravdu zjistila.

Jmenováním do vlády Hamáčkovi zanikla funkce místopředsedy Sněmovny. Nového místopředsedu by dolní komora měla volit ve čtvrtek. ČSSD chce navrhnout Tomáše Hanzela.