Musíme se brodit bahnem, naštval se Klaus. Lidé prý chtějí, aby opět kandidoval na prezidenta

Klaus před několika dny oslavil 77. narozeniny, popřál mu i jeho nástupce ve funkci prezidenta ČR. Miloš Zeman zároveň naznačil, že by jej Klaus mohl na Hradě opět vystřídat.

„Milý Václave, obdivuji tvoji vitalitu, obdivuji, že jezdíš na jednu mezinárodní konferenci za druhou, že Tě to baví, člověče, ale budiž, je to Tvůj problém. Šimon Peres, kterého jsem v Izraeli potkal, když mu bylo devadesát let, byl úspěšný prezident. Jak se na Tebe dívám, devadesát Ti ještě není, ale mohl bys to zkusit, já mám před sebou už jen čtyři a půl roku a podle ústavy už kandidovat znova nemůžu,“ uvedl prezident.

Sám Klaus v rozhovoru pro server Info.cz přiznal, že Zeman není jediný, kdo si něco takového myslí. „Každý den slyším, že bych měl znovu kandidovat. Všechny je mírním, ale vrací se to dnes a denně,“ přiznal. „Nevím, jestli je poptávka po Klausovi, ale myslím, že je poptávka po jasném názoru, konzistentním názoru, který se za sebe nestydí,“ vysvětloval Klaus.

Zároveň dodal, že je třeba, aby Češi jen nepřežívali. „Je potřeba, abychom se nestyděli za svou zemi v cizině. Česká republika nemá žádnou politiku, nemá vládu, netroufá si zastávat nějaké zřetelné názory, nevím, o čem bych mohl referovat. Jenom, že se česká politika baví o jménu nějakého pána, pana Pocheho. Jsem z toho smutný,“ kritizoval současné dění exprezident.

Pustil se i do Andreje Babiše, který podle jeho mínění není skutečný demokrat. Varoval také, že v dnešní situaci nemůže vzniknout žádné smysluplné vládní uskupení. Problém prý ale nevyřeší ani předčasné volby, které by podle něj nic nevyřešily. „Musíme se brodit tímhle bahnem, to není žádná vydlážděná silnice. Musíme si tím projít a doufejme, že to pak vyvolá nějakou transformaci," doplnil.

Klaus se vrátil i k happeningu, při kterém Zeman spálil rudé trenýrky. Moudrý z ní prý ale není. „Nerozuměl jsem tomu. Pro mě to srozumitelné gesto není, nevím... To po mně nechtějte, abych to vysvětloval nebo hájil,“ dodal Klaus.