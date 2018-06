Co dnes Zeman při jmenování vlády nechtě prozradil? Politolog pro EZ rozebírá aktuální situaci

Dnes byla na hradě jmenována vláda, ovšem bez ministra zahraničí. Post má dočasně zastávat předseda ČSSD Jan Hamáček. Jak moc neobvyklá tato situace je? Stalo se v minulosti už něco podobného?

V naší praxi je to naprosté novum. V minulosti samozřejmě byli pověřovaní ministři, ale ne při vzniku vlády - stávalo se tak v průběhu času. Naposledy to bylo za Bohuslava Sobotky na ministerstvu průmyslu a obchodu, kdy se řešily pověstné mobilní tarify, se kterými se nakonec stejně nestalo nic. Ale při jmenování zatím takovou situaci nepamatujeme. Navíc v modelu, kdy prezident kandidáta odmítl a zůstal u tohoto odmítnutí.

V minulosti něčím podobným hrozil i prezident Václav Havel u ministra vnitra Jiřího Grulicha a u ministra zahraničních věcí Jana Kavana. Oba dva ale nakonec jmenoval. Něco podobného dělal i prezident Václav Klaus, který také u některých ministrů hrozil nejmenováním, protože podle něj neměli kompetence. Přezkušoval je, dokonce i ministry za vlastní stranu - tedy ODS.

U Miloše Zemana jsme to zažili už u vlády Bohuslava Sobotky, kdy dokonce řešil publikační činnost, káral Milana Chovance i Jiřího Dienstbiera. Ale přesto je jmenoval. Tohle je opravdu novum.

Jan Hamáček byl ale zároveň také jmenován ministrem vnitra. Řídit dva rezorty bude zřejmě velmi náročné. Jak dlouho je podle vás takový stav udržitelný?

Já bych odhadoval, že tato situace může trvat do závěru podzimu. Tipoval bych měsíc říjen nebo listopad, kdy dojde k nějakému výsledku. Na druhou stranu je zvláštnost to, že má Hamáček v kompetenci vnitřní i vnější vztahy – a to nebývá obvyklé.

Například Švýcarsko, které je oproti České republice rozlohou asi šedesátiprocentní, má sedm plus jedno ministerstvo. Jedno je de facto byrokratické a velmi mocné. Takže ono kdyby se chtělo, tak některá ministerstva jsou už dnes zralá na sloučení. Ale tady je ta zvláštnost, že nevede blízká ministerstva - například školství a kulturu, nebo průmysl a místní rozvoj, ale že vede de facto vnitřní ministerstvo a vnější ministerstvo.

Ale když tam bude mít profesionální tým, a vzhledem k tomu, že Jan Hamáček má blízko k zahraničním vztahům a má hlubokou zkušenost, si myslím, že to dokáže zvládnout.

Jak podle vás spor o Miroslava Pocheho a ministerstvo zahraničních věcí dopadne? Stane se Poche nakonec ministrem? Nebo rezort povede někdo úplně jiný?

Spíš bych tipoval, že ministrem nakonec bude jiná osoba. A nebo dojde ke kompromisu a pan Poche bude v nějakém čase jmenován, ale za cenu, že bude garantovat, že do celé řady zahraničněpolitických otázek bude promlouvat prezident. Čili že se tak vlastně posílí pravomoci prezidenta. Konkrétně tedy jen Miloše Zemana, protože v ústavě to tak zakotveno není. A ústavu určitě nikdo měnit nebude.

Tipoval bych jistý kompromis, který ale rozhodně bude velmi bolestný pro vládu jako celek. A nebo nastoupí někdo jiný ze sociální demokracie. A to by se zřejmě rozhodlo po podzimních volbách.

Miloš Zeman dnes při jmenování vlády prohlásil, že 11. července předstoupí před Poslaneckou sněmovnu, aby podpořil „tuto naši vládu“. Šlo o řečnický obrat, nebo za tím máme hledat víc?

Nebyl to řečnický obrat, je to takové freudovské přiznání, že prezident republiky je čtvrtou koaliční stranou, dokonce jednou z nejvlivnějších. Když bych to vzal podle relevance, je to hnutí ANO nebo Andrej Babiš, protože tam je rovnítko; prezident Miloše Zeman; komunisté a sociální demokraté.

Opozice kritizovala termín jmenování vlády, který připadl na Den památky obětí komunistického režimu a popravu Milady Horákové a dalších. Je to podle vás jen náhoda?

Spíše si myslím, že si to neuvědomili. Kdyby tam fungoval trochu hlubší jemnocit, tak se to opravdu v tento den neudálo.

Předseda KSČM Vojtěch Filip médiím doslova řekl, že jej Andrej Babiš naštval – a to nejen kvůli nominaci některých ministrů, ale i kvůli personálnímu obsazení dozorčí rady ČEZu. Naznačil také, že by komunisté nakonec vládu podpořit nemuseli. Jak pravděpodobná je tato varianta?

Spíše si myslím, že Andrej Babiš bude nucen udělat zásadní ústupky, bude muset opravdu jmenovat některé personálie do ministerstev a státních podniků. Ale nečekám, že by komunisté vládu nepodpořili.