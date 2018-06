Duka slovy o vládě vyvolal poprask. Kalousek Zemana přirovnal ke Gottwaldovi, je to prý bezskrupulozní opilec

Duka se den pře jmenováním vlády vyjádřil k tomu, že nový kabinet bude jmenován právě v den, kdy si Češi připomínají památku obětí komunistického režimu. „Řekl bych asi tolik, že to není náhoda ani ničí záměr. Je to Boží řízení, protože Bůh k nám mluví nejen z Bible ve slovech, ale v životě a v událostech," řekl pro Aktuálně.cz pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka.

„Měli bychom si velmi dobře přebrat, co to znamená. To už dávám jako otázku pro všechny. A pak se podle toho chovat," doplnil Duka, sám někdejší politický vězeň komunistů. Na pietním aktu, který se konal na památku obětí komunistického režimu v pražských Ďáblicích pak také například kritizoval kontroverzní hru Naše násilí, vaše násilí.

Za svá slova se dočkal poměrně ostré kritiky. „“Přebereme si to, vaše eminence. A převedeme si to do konkrétních lidských osudů. Popraveno 280. Na hranicích zastřeleno 374. Ve věznicích a lágrech zemřelo 7tis. Odsouzeno z politických důvodů 250tis. Emigrovalo 200-300tis. To je pozdrav vznikající vládě,“ vzkázal Dukovi expremiér Mirek Topolánek.

„K moci se dostává vláda vedená agentem StB,podílet se na ní budou komunisté, prezidentem je ruský kolaborant, místopředsedou PSP extremista a kardinál u hrobu obětí řeší divadelní hru. Dnes není snadné být katolíkem," přisadil si ekonom a někdejší ministr financí Ivan Pilip.

Termín jmenování vlády se nelíbí opozici

K termínu jmenování vlády se na sociálních sítích vrátil i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Prezident M. Zeman dnes 27.6. jmenuje vládu, která poprvé v historii ČR bude závislá na hlasech komunistů. Před 68 lety, 27.6., zavraždili komunisté Miladu Horákovou. Prezident Klement Gottwald jí odmítl dát milost. Byl to také bezskrupulozní opilec, myslící jen na sebe,“ rýpnul si do prezidenta Miloše Zemana.

Přidal se i místopředseda STAN Vít Rakušan. „“Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně.” Slova Milady Horákové krátce před smrtí. Trvale mě rozesmutňují. Den, kdy pravda prohrála se lží. A prohrává i dnes, 68 let poté. Čest Miladě Horákové, hanba komunistickému vidění spravedlnosti,“ napsal na sociálních sítích.