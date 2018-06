Referendum v Česku nebude. Návrhy budou čelit ve Sněmovně zamítnutí

Vyplynuto to z dnešní debaty, kterou ale dolní komora v úvodním kole nedokončila. Zástupci SPD zdůraznili, že by navrhovaný zákon nyní nechtěli využít k všelidovému hlasování o vystoupení Česka z Evropské unie nebo ze Severoatlantické aliance. Diskuse by mohla pokračovat ve středu.

Návrh na zamítnutí všech norem avizoval lidovec Marek Výborný, podle kterého je Česko v principu zastupitelskou demokracií a obecné referendum demokracii nezlepší. "Švýcarsko je úplně jiná kultura a tradice," podotkl k některým argumentům zastánců obecného všelidového hlasování. Zamítnutí norem SPD a KSČM chce také Dominik Feri z TOP 09, návrh ČSSD by podle něho měla Sněmovna vrátit autorům k dopracování. Podotkl, že britští občané rozhodli o vystoupení z EU i na základě lživé kampaně podporovatelů brexitu.

Helena Válková (ANO) se naopak kloní k názoru, že Sněmovna by měla propustit do výborů všechny tři předlohy. Z nich by mohla podle ní vzejít celková pozměňovací úprava.

"V případě návrhů SPD a KSČM se jedná o návrhy nebezpečné," míní Vít Rakušan (STAN). Pokud by byly přijaty, mohlo by se podle něho změnit zahraničněpolitické směřování Česka.