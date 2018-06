Tajemná Šlechtová? Jsou věci, které by měl ministr vědět, varuje

Končící ministryně to dnes na tiskové konferenci uvedla s tím, že "jsou věci, které by měl vědět". Má za to, že její "protikorupční tažení" na ministerstvu vadilo mnoha společnostem a politikům, konkrétní ale před novináři nebyla.

"Tady vidíte, jak končí ten, kdo se snaží prosadit, za co kandidoval," řekla Šlechtová na své bilanční tiskové konferenci. "Kandidovala jsem za hnutí, které vzniklo, protože chtělo být protikorupční, chtělo zavést transparentnost," uvedla. Přetrhávání "klientelistických pavučin" se jí prý dařilo, a to je podle ní také důvod, proč ve vládě končí.

Na problémy s netransparentností a klientelismem údajně ministryně narážela každý den. "Byla jsem připravena na ledacos, ale to, co jsem zažila, je opravdu velmi tristní," prohlásila Šlechtová. Nechtěla však kritiku vztahovat i na svého předchůdce Martina Stropnického (ANO), který si "taky užil své". Řekla, že jen naznačuje, jaká je na ministerstvu "mnohaletá praxe".