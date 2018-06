KSČM vládu nepodpoří? Filip se naštval na Babiše, byl si na něj stěžovat i na Hradě

Sociální demokraté ve vnistrostranickém referendu k nespokojenosti některých členů ČSSD odhlasovali vstup do vlády s hnutím ANO. Pak se ale objevily spory týkající se Miroslava Pocheho. A když už to vypadalo, že všechny komplikace byly nějakým způsobem vyřešeny, ozval se předseda KSČM Vojtěch Filip.

KSČM sice nebude oficiální součástí vlády, hlasy komunistů ale premiér Andrej Babiš potřebuje, aby jeho kabinet vůbec získal ve Sněmovně důvěru. A zdá se, že tyto hlasy zatím vláda jisté nemá. Filip dnes totiž přiznal, že je s Babišovým jednáním nespokojen. Postěžoval si například, že mu premiér neřekl o nominaci Taťány Malé na post ministryně spravedlnosti. A to přesto, že spolu oba politici večer před oznámením její nominace mluvili.

Dalším problémem je to, jak byla obsazena dozorčí rada ČEZu. „Řeknu to stručně, jsem nespokojen,“ přiznal šéf KSČM pro iDnes.cz. „Člověk potřebuje mít primární důvěru a já opravdu nechci tři roky něčemu přihlížet a rvát si vlasy, že jsem způsobil něco nepřijatelného,“ uvedl.

Problémy chce ještě konzultovat s ČSSD. „Musím se domluvit s panem předsedou Hamáčkem, aby řekl, jak se k tomu postavíme ve Sněmovně. Protože hnutí ANO nemá 101 hlasů,“ dodal.

Stěžovat si byl Filip dokonce i prezidentovi Miloši Zemanovi. Podle Lidových novin s ním jednal v úterý v poledne na Hradě. „Přijel mu říci, že je na Babiše naštvaný, a že nedrží slovo,“ prozradil deníku nejmenovaný zdroj. Filip se ke schůzce nevyjádřil.

„KSČM nebude komentovat jednání o sestavování menšinové koaliční vlády Hnutí ANO 2011 a ČSSD a její případnou toleranci z naší strany do rozhodnutí Ústředního výboru KSČM dne 30. června 2018,“ uvedl filip v oficiálním prohlášení, které má server EuroZprávy.cz k dispozici.

Pro iDnes.cz ale Filip naznačil, že Babiš nemá podporu komunistů jistou. „Na rovinu říkám, že o chování Andreje Babiše ústřednímu výboru naší strany nebudu lhát. To bych si v životě nedovolil. Ale znamená to, že taky nemusím získat podporu pro návrh, abychom tolerovali příští vládu,“ uvedl šéf komunistů. Sám prý ještě není rozhodnutý, co doporučí ústřednímu výboru KSČM - zda podpořit ve sněmovně Babišovu vládu, nebo ne.