Manželství pro gaye? Petici podepsalo přes 70 tisíc Čechů, převzala ji konzervativní Válková

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Praha - Petici za manželství i pro homosexuály podepsalo za půl roku 70.350 lidí. Tři krabice podpisových archů dnes aktivisté z koalice organizací Jsme fér předali Sněmovně. Poslanci by měli projednávat novelu, pod kterou se podepsalo 46 zákonodárců a kterou podpořila Babišova vláda v demisi. Díky návrhu by stejnopohlavní dvojice mohly uzavírat manželství se stejnými právy a povinnostmi, jako mají heterosexuálové. Registrované partnerství by zaniklo.