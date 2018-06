Prezident Liberlandu Jedlička pro EZ: Kolem nás prošly stovky tisíc migrantů, ani jeden se tu ale nezastavil

Vás všichni znají jako prezidenta Liberlandu. Co přesně to ale znamená? Čemu konkrétně se věnujete?

Pořád jsem prezident Liberlandu, pořád nám přibývá okolo šesti set nových žádostí o občanství denně. Už jsme vyrostli na nějakých 550 tisíc žádostí. Takže je nás docela hodně, jsme velký národ. Máme velkou diasporu. Věnuji se tomu naplno poslední tři roky a nemám žádný vedlejšák. Je to úžasná mise.

Zmínil jste, že je vás přes 550 tisíc, území Liberlandu je ale poměrně malé. Jak si to představujete do budoucna? Budete dál fungovat na principu diaspory?

Liberland je třikrát větší než Monako, ale máte pravdu, že půl miliónu lidí by se do Liberlandu vešlo, jen kdyby byl zastaven mrakodrapy. My předpokládáme, že nás během několika let bude několik milionů. A zrovna teď ladíme parametry tohoto systému. Plánujeme, že občanů jako takových, čistokrevných liberlanďanů, bude nějakých 140 tisíc. A ti další budou moci být e-rezidenty. Minulý rok jsme také začali registrovat firmy. Liberland se díky dobrovolným daním stává velmi populární daňovou jurisdikcí.

Máte přehled o tom, odkud přichází nejvíce žádostí? Dominuje výrazněji nějaká konkrétní země?

Máme třeba hodně Američanů, těch je dneska asi 20 tisíc. Přihlásila se k nám celá řada Srbů, kterých je asi 6 tisíc. Nebo také 14 tisíc Čechů. Jsme víceméně hodně rovnoměrně rozvrstveni napříč světem. Trošku větší hustota je na Blízkém východě, ale jinak je to jedno procento z jednoho procenta populace, které chce žít ve svobodném státě.

Dokázal byste nějak jednoduše vysvětlit, proč je o Liberland takový zájem? Čím je tak výjimečný?

Chystáme se vytvořit nový způsob toho, jak bude fungovat společnost. Chceme fungovat společně na principech svobody a na tom, co se osvědčilo už v minulosti. Vytvořit v Evropě nový Hong Kong nebo Singapur prostě dává smysl. Chceme to spojit s technologiemi jako je blockchain, které nám zaručí transparentnost a decentralizaci v řízení státu. Přitom právě to že lidi mají společnou vizi jak chtějí fungovat tvoří silný národ. Nejsou to náhodně vybraní lidé z ulice, ale většinou jde o osoby se silnou vizí svobody.

A to je vidět i na tom, kolik vzniklo liberlandských vesniček a osad po světě. Skoro každý měsíc vzniká nějaká nová, zrovna včera moje asistentka navštívila vesničku Liberstad v Norsku, která vznikla krátce po Liberlandu a je plná liberlanďanů. Vzniká i vesnice v Panamě, která nese naše jméno. Liberland začíná být po světě vidět, což je skvělá zpráva. Kromě více než sta zastupitelských kanceláří po světě registrujeme tedy aktuálně deset liberlandských osad.

A co se teď děje přímo na území Liberlandu mezi Chorvatskem a Srbskem?

V dnešní době je tam několik dobrovolníků, kteří tam drží stráž a současně se starají o naši flotilu lodí. Připravujeme větší botel, který se právě renovuje. Poskytne ubytování cca 40 lidem a celkově pojme asi 150 lidí. Chystáme výstavbu hausbótů, která by měla začít příští měsíc. Takže vzniknou takové pěkné vilky na vodě. Ty budou k dispozici návštěvníkům i trvalým obyvatelům. I tam se tedy buduje.

Situace na místě je stále velmi složitá a vztahy s Chorvatskem nejsou úplně stabilní. A ačkoliv jsme byli schopni Liberland minulý rok navštívit asi dvacetkrát a nedošlo k žádnému incidentu, je bezpečnostní situace dál vyhrocená a proto budujeme naší základnu na Dunaji. Co nám dává hodně naděje, je silná podpora ze strany Ivana Pernara, což je třetí nejoblíbenější politik v Chorvatsku, jehož strana v posledních průzkumech vzrostla na 14 procent. A to je něco, co by nám ve vztahu s Chorvatskem mohlo hodně pomoci.

A jaké jsou vaše vztahy s dalšími zeměmi? Máte navázané nějaké diplomatické vztahy?

Kontakty na nejvyšší úrovni máme v celé řadě zemí. Praktickým výsledkem našich snah je například uznání se Somalilandem a otevření naší ambasády v této zemi. Ale navázanou máme celou řadu dalších vztahů s regulérními státy. Díky tomu tento rok absolvuji celou řadu státních návštěv. Ale myslím si, že se nám daří poměrně dobře. Jsme rádi, že nás diplomatická komunita v mnoha částech světa vzala mezi sebe.

A jste v kontaktu s českými úřady a českou diplomacií?

Ne, to pro nás teď není klíčové. My jsme si vědomi všech vyjádření ze strany ministerstva zahraničí, jsme rádi, že se o Liberland zajímá. A budeme rádi, pokud nás v budoucnu podpoří. Ale řekl bych, že teď není diplomatický vztah mezi Liberlandem a Českou republikou ani pro jednu zemi klíčový.

Země Balkánu se potýkají s migrační krizí. Jak to vypadá s migrací v Liberlandu? Jaký je váš postoj k uprchlíkům?

Bylo mi trochu líto, že nás některá média nařkla z toho, že nějakým způsobem migranty zneužíváme. Kolem Liberlandu prošly stovky tisíc migrantů a ani jeden z té klasické migrační vlny se nezastavil. Všichni skutečně šli do Německa. Přísahám, že ani jeden se nezastavil, ačkoliv byly mosty asi 10 kilometrů od Liberlandu přeplněny migranty, kteří tam byli zablokovaní a prožili tam dramatické chvíle.

Všichni migranti, kteří k nám putují, přicházejí z jiných částí světa. Začalo to Švýcary a ve větší vlně dorazili i Norové. Poté se objevili Srbové i Chorvati. Do první vlny migrantů patřili i Němci, Američané nebo Angličani. Dnes je tu pár Španělů a Nizozemců. Takže my máme tu migrační vlnu spíše obrácenou – ačkoliv se většina migrantů snaží dostat do Schengenu pro sociální dávky, my máme migraci ze Schengenu ven. Je zajímavé, že lidé, kteří jdou do Liberlandu z Chorvatska, jsou uvězněni za nelegální opuštění Schengenského prostoru, což je právní důkaz toho, že Liberland neleží ani na území Chorvatska ani na území Schengenu.

Chci využít příležitosti a poprosit lidi, aby dál neporušovali chorvatsko-liberlandskou hranici a aby nás při návštěvě Liberlandu kontaktovali a navštivili Liberland lodí ze Srbska, protože to způsobuje zbytečné napětí na chorvatské straně hranice.

Sám říkáte, že do Schengenu nepatříte. A co Evropská unie?

Je důležité, že jsme nevznikli na území Evropské unie. Chorvatsko vstoupilo do EU bez Liberlandu, což je pro nás důležité. A je to jeden ze zásadních právních podkladů, že Liberland není součástí Chorvatska.

Co Liberland čeká v blízké budoucnosti? Jaké máte plány?

Dne 4. července slavíme den nezávislosti, takže to je dobrá příležitost, aby se lidé přijeli podívat. Máme to spojené s místními slavnostmi, takže jde o akci lokální a liberlandskou dohromady. Nejbližší akce je 29. června kdy se v blízkosti Liberlandu koná reggae festival Regenerace Dunaje. Plánujeme také například návštěvu českého Prague Business Clubu, takže se těšíme na jejich návštěvu 24. srpna. I to bude dobrá příležitost k návštěvě.

A doufáme, že už v tu dobu bude fungovat náš Botel, i když máme napjaté termíny práce a oprav. Do Liberlandu je ale samozřejmě možné se podívat i jindy, máme asi osm lodí, kterými je možné se na místo dopravit a dnes můžeme ubytovat cca 20 lidí. A v září už by mělo být možné pohodlně ubytovat i větší skupiny.

Když by k vám chtěl někdo vyrazit, jak přesně se do Liberlandu dostane? Cestovní kancelář asi v tomto případě není možné využít...

Některé cestovní kanceláře nabízejí výlety například Liberland Travel. Ale je také možné použít Air Liberland, naši národní leteckou společnost, let do Liberlandu trvá 1,5 hodiny se zastávkou v Bělehradě. Nebo je to nějakých 7,5 hodiny autem, takže to není tak daleko. A samozřejmě je možné letět do Bělehradu nebo Budapešti a odtud se dopravit například půjčeným autem.