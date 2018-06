Další žaloba na Zemana? Spor o Pocheho se dál vyostřuje

"My určitě nemáme nyní na post ministra zahraničí jiné jméno, než je zvažovaný pan Poche, který bohužel zatím jmenován nebude," uvedl Chvojka pro ČTK a ČT. Soudí, že varianta, že nastupující ministr vnitra Jan Hamáček bude pověřen i řízením diplomacie, nesmí být na dlouho, nejvýše zhruba na dva měsíce.

"Je tu samozřejmě možný jediný institut, to je kompetenční žaloba na pana prezidenta, ale jediný možný člověk, který je oprávněn podle ústavy tuto žalobu dát, je pan premiér, takže je to na něm," řekl Chvojka. Bylo by to ale na domluvě Hamáčka s premiérem Andrejem Babišem (ANO). "Pokud ji pan premiér nebude chtít dát, tak my nemáme páky, abychom ho k tomu donutili," dodal předseda poslanců ČSSD.

Člen grémia ČSSD Roman Váňa na dotaz ohledně možné kompetenční žaloby odpověděl, že si myslí, že se situace nějak vyřeší. Další přicházející členové nejužšího vedení sociální demokracie - první místopředseda Jiří Zimola a šéf senátorského klubu ČSSD Petr Vícha s novináři nechtěli mluvit.

Zeman jmenuje vládu ve středu ráno. Europoslanec Poche pozvánku na Hrad dosud nedostal. Předpokládá se, že ač by nebyl jmenován, bude nějakým způsobem činný ve vedení ministerstva. Menšinovou vládu by měli ve Sněmovně podpořit komunisté. O toleranci budou rozhodovat teprve v sobotu. Sněmovna by mohla hlasovat o důvěře vládě ve středu 11. července.

"Já jsem splnil závazek v rámci dohody s ČSSD a předpokládám, že dojde k dočasné alternativě, kdy pan Hamáček by měl být pověřen řízením ministerstva zahraničních věcí," uvedl dnes Babiš. Na doplňující dotaz, zda v takovém případě vyvolá u Ústavního soudu kompetenční spor, řekl, že k tomu není důvod.

Babišova vláda má být jmenována v Den památky obětí komunistického režimu. Premiér připomněl, že původně se tak mělo stát až 4. července. "To se změnilo. Myslím, že je to shoda náhod a já v tom nevidím žádnou souvislost, zlý úmysl," prohlásil. Bylo podle něj na Hradu, jaký termín pro jmenování určí.

Premiér příliš nechtěl komentovat, zda KSČM před svým očekávaným víkendovým definitivním rozhodnutím, jestli Babišův kabinet podpoří, nezvyšuje své požadavky. "Já se s panem Filipem určitě setkám a budeme v té výměně názorů pokračovat," uvedl Babiš. KSČM podle něj jednala s ANO o programu a prosadila svých sedm priorit. Měla také v minulosti výhrady vůči ministrům dopravy Danu Ťokovi a zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (oba za ANO), kteří mají ve vládě pokračovat.