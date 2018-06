Spor o Pocheho? Babiš ho navrhne. Kdyby to neudělal, bude to konec, varoval Hamáček

Babiš pro Radiožurnál uvedl, že na Hrad dnes Zemanovi přinese seznam se jmény kandidátů na ministry. A na něm Poche bude. „Ano, pan Poche na seznamu je, protože sociální demokracie jasně řekla, že pokud ho nenavrhnu, tak pro vládu hlasovat nebude,“ řekl Babiš. „Tak samozřejmě na základě této situace jsem pana Pocheho navrhnul, tedy navrhnu teď,“ dodal.

To, že nenavržení Pocheho by znamenalo krach spolupráce ANO a ČSSD, potvrdil i sám předseda ČSSD Jan Hamáček. „Pan premiér mě ujistil, že oficiálně odnese nominace na Pražský hrad v pondělí. Oficiálně je součástí nominací i Miroslav Poche. Pokud by se tak nestalo, byla by porušena koaliční dohoda,“ prohlásil pro Lidové noviny.

Pokud bude dohoda dodržena, měl by podle něj poslanecký klub ČSSD vznik kabinetu podpořit. „Jsem přesvědčen, že pokud nedojde k porušení koaliční smlouvya budou všechna její ustanovení naplněna, platí to, že klub bude respektovat rozhodnutí sociální demokracie,“ ujišťuje Hamáček.

Přesto to neznamená, že Poche se nakonec ministrem stane. Zarazit to může ještě Zeman, který se opakovaně nechal slyšet, že stávajícího europoslance šéfem české diplomacie nejmenuje. „Jestliže pan prezident odmítne někoho jmenovat, tak je to mimo kontrolu sociální demokracie i předsedy vlády. Jde o rozhodnutí prezidenta republiky. To těžko mohu ovlivnit,“ dodal.