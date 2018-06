Babiš odeslal Zemanovi seznam ministrů. Je na něm i Poche

"V té nominaci je pan Poche," uvedl staronový předseda vlády Babiš. Není ale jisté, zda si Poche půjde spolu s ostatními ve středu na Hrad pro své jmenování s ohledem na nesouhlasný postoj Zemana i komunistů.

"O tom jsme se nebavili, ale víceméně pan prezident se už včera (v neděli) vyjádřil, že nominaci Pana Pocheho odmítá. Ale já jsem vlastně po formální stránce musel naplnit ten závazek vůči ČSSD, která trvala na té nominaci. V opačném případě nechtěli tu vládu podpořit," řekl premiér.

Pokud by Zeman Pocheho nejmenoval, diplomacii by mohl dočasně řídit předseda ČSSD Jan Hamáček, který bude zároveň ministrem vnitra. "Myslím, že to je na přechodné období a že ta situace se vyřeší. Teď jde o to, aby jsme naplnili ten termín, že ta vláda vznikne do konce června," uvedl Babiš.

Babiš znovu hájil Malou, kritiku vůči ní označil za "kampaň". Malé je vyčítáno neuznávané právnické vzdělání nebo výrok o odložení Babišova trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. "Ani neodpovídal té realitě, každý občas něco řekneme," uvedl Babiš. "Je to víceméně manažerská práce, tam přece ministr nebude řešit nějaké komplikované právní úkony," řekl.

Koaliční vláda se podle premiéra sejde poprvé tuto středu "kolem půl jedenácté", aby kromě nutných rozhodnutí požádala Sněmovnu o důvěru. Ministry chce Babiš uvést do jejich úřadů do pátku. První čtyři či pět už ve středu, další dva ve čtvrtek a zbylé v pátek.