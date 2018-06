Se mnou že se nedá žít? Babiš vybuchnul a podal si novináře

Babiš prozradil, že jeho žena Monika poskytla rozhovor médiím, ve kterém prozradila některé detaily z jejich soukromí. „Dokonce, kolik mají naše děti kapesné. No, to vám prozradím klidně i sám. Tisíc korun. Tolik jsem já v jejich věku neměl, ani když jsem vykládal uhlí z vlaku,“ postěžoval si Babiš.

„Sice nejsem rád, když se na veřejnosti probírá naše soukromí, ale pořád lepší, než lži, které se začaly šířit přes některá média. Že prý je pozice naší země ve světě ohrožená, protože vláda zatím nemá důvěru. Tak to je fakt hrozná demagogie. Žádná vláda nebojovala tak systematicky za české národní zájmy, jako ta naše,“ tvrdí premiér.

To ale nebyl jediný jeho výpad vůči novinářům. „Někdy mám pocit, že se někteří naši novináři chovají fakt jako opoziční politici. Nejenže zamlčují naše úspěchy, ale překrucují skutečnost,“ zlobí se šéf hnutí ANO.

Jako příklad uvádí minisummit o migraci, který svolal šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker svolal na neděli. „My jsme se v rámci států V4 shodli, že nedává smysl se ho účastnit, když hned příští týden je Evropská rada, na které budeme probírat úplně to samé a jenom Rada může skutečně rozhodnout, co budeme s migrací dělat. Plus nesouhlasíme se závěry, které chtějí na summitu některé členské státy přijmout. A co se o tom objevilo v našich novinách? Někdo napsal, že o téma migrace nemáme zájem. Jiný, že jsme na summit ani nedostali pozvánku. Tomu se teda říká profi novinářská práce, opravdu,“ naštval se Babiš.