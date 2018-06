Hanba. Hanba. Hanba. Zaprodanci, Zeman se jistě baví, zuří politici

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

„Prezident Zeman jmenuje vládu v čele s estébákem, opřenou o podporu KSČM, ve středu. V den památky obětí komunistického režimu. V den výročí popravy Milady Horákové,“ zdůraznil na twitteru někdejší premiér a jeden ze Zemanových soupeřů v prezidentské volbě.

Ve středu 27. června, v Den obětí komunistického režimu, pořádáme v Museu Kampa od 20:00 již tradiční pietu na památku Milady Horákové a všech dalších obětí komunismu. Ve stejný den jmenuje prezident na Hradě vládu agenta StB opřenou o KSČM. Tak nějak to vystihuje současný stav.. pic.twitter.com/WaO2KFd0V6 — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 25. června 2018

A nebyl jediný, komu toto načasování přijde naprosto nevhodné. „Vládu za podpory komunistů. Ty termíny a dny si ti zaprodanci vybírají schválně #miladahorakova,“ poznamenal místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

„Podle Ústavy ČR je tu parlamentní republika. Nevím, jestli je horší to, že Babiš to neví, nebo skutečnost, že Zeman to ví a jen se směje, že mu vše tak hladce prochází,“ přisadil si.

27. červen:



1950 - poprava Milady Horákové, Záviše Kalandry, Oldřicha Pecla a Jana Buchala.🌹🌹🌹🌹



1948 - tzv. "slučovací sjezd" ČSSD a KSČ.😈



1945 - ve vězeňské nemocnici na Pankráci umírá pan prezident JUDr. Emil Hácha.🌹



Smutný den...😱 — P. Jan Špaček (@Pater_JanSpacek) 24. června 2018

„Prezident se jistě baví. Ale mě už úsměv fakt přechází. Bývalý komunista Zeman jmenuje vládu bývalého komunisty Babiše podporovanou bývalými i současnými komunisty 27.6. - to si lidé znalí historie připomínají justiční komunistickou vraždu doktorky Horákové. Hanba. Hanba. Hanba,“ naštval se místopředseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan.

„Znamení doby: Jmenovat vládu opřenou o komunisty v den výročí popravy Milady Horákové a dalších komunisty. Budoucí historici budou mít snadnou práci při hodnocení naší doby a jejích aktérů. To nebude jako např. u prez. Beneše, zda měl či mohl to nebo ono. Tady to bude jednoznačné," přidal se europoslanec Petr Ježek.