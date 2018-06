Moderátorka ČT práskla pikantní detaily: Kalousek je vtipný, ale je to sprosťák

„Faktem je, že politici náramně kvitují, když se do našeho pořadu dostane jejich politický konkurent. V tu chvíli je podle nich demokracii učiněno zadost, takhle má fungovat veřejná služba - správně, bravo, braňme Českou televizi. Ale jakmile se pak dostanou do našeho hledáčku sami, tak to je jiná káva. To už jsme neetičtí,“ poznamenala Fridrichová v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

I mezi politiky se podle ní najdou lidé se smyslem pro humor. „V soukromí bývají politici ale ještě vtipnější a šaramantnější než před kamerou,“ myslí si. „Vtipný mi přijde třeba Miroslav Kalousek, i když… zároveň je to ale sprosťák. On často říká vtipy, které jsou sprosté,“ přiznala Fridrichová.

Podle ní ale zároveň bývají trefné. „Protože Kalousek má opravdu dar řeči jako politik. A když sledujete plénum Poslanecké sněmovny, tak takových lidí tam není mnoho,“ popisuje s tím, že Kalousek patří právě k těm zdatným.

Politika je podle ní sice hodně o rétorickém výkonu, ale není to to nejzásadnější. Důležité je i to, jak moc politik pracuje ve výborech a jak se podílí na zákonech. „Ale je fakt, že ti zdatní rétoři mají nespornou výhodu před ostatními. A pokud do toho mají smysl pro humor, tak i bod navíc,“ myslí si novinářka.

Poukazuje ale na to, že třeba u Kalouska tohle moc nefunguje. „On je dost polarizační postava české politiky. Vlastně funguje jako takový červený hadr. Ostatní používají jméno Kalousek jako útok,“ dodala s tím, že Kalousek rozhodně nepatří k těm, co vévodí žebříčkům popularity.