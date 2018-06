Zeman jmenuje novou vládu už příští týden? Babiš je zaskočen

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

"Nevím, kdy dojde ke jmenování vlády. Žádal jsem pana prezidenta, respektive jeho okolí, zdali to bude možné ještě v červnu. Bylo mi řečeno, že až v červenci," řekl dnes Babiš novinářům v Ležácích na Chrudimsku.

"Nevidím důvod, proč to odkládat," uvedl Zeman k termínu jmenování nové vlády. Babiš nedávno mluvil o nejbližší středě, případně středě 4. července. S žádostí o důvěru by pak kabinet mohl předstoupit před Sněmovnu ve středu 11. července. V dolní komoře by se vláda měla opřít o hlasy komunistických poslanců. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) mluvil v Otázkách Václava Moravce České televize ohledně jmenování kabinetu o týdnu od 2. července.

Zeman dnes uvedl, že Babiš mu Pocheho na ministra zahraničí nenavrhl. V seznamu kandidátů byla podle prezidenta u ministerstva zahraničních věcí kolonka prázdná. Babiš řekl, že se jednalo o neoficiální informaci, seznam kandidátů na jmenování do vlády dodá Zemanovi v pondělí včetně Pocheho.

Prezidentovi vadí zejména Pocheho údajné postoje k migraci. Naopak nic nenamítá vůči nominantce ANO na ministryni spravedlnosti Taťáně Malé. Někteří politici ji kritizují hlavně kvůli jejímu výroku o možném odkladu Babišova trestního stíhání v případu Čapí hnízdo do doby, až skončí volební období. "S výjimkou pana Pocheho nechci premiérovi do jeho sestavy mluvit, on za ni bude odpovídat, nikoli prezident republiky," dodal Zeman.