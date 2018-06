Babiš vzdoruje Zemanovi. Pošle na Hrad seznam ministrů, je na něm i Poche

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Zeman dnes řekl, že Babiš Pocheho nenavrhl, kolonka v seznamu vládních adeptů byla u ministerstva zahraničí prázdná.

"Oficiální nominaci vlády pošlu zítra (v pondělí), podle toho, jak se domluvil pan prezident s pane Hamáčkem. V nominaci bude pan Poche, tak jsem byl informován," uvedl Babiš. Seznam, který od něho prezident už má, byl podle Babiše "neformální informace o tom, kdo koho nominoval, myslím tím hnutí ANO a ČSSD". "Čekalo se na páteční schůzku," dodal Babiš.

Předseda ČSSD Jan Hamáček v Otázkách Václava Moravce České televize zdůraznil, že pokud by Babiš Pocheho na ministra nenavrhl, šlo by o porušení koaliční smlouvy a o vládní spolupráci s ANO by nemělo smysl dál jednat.

Hamáček v televizi opět nevyloučil, že pokud Zeman Pocheho nejmenuje, mohl by diplomacii dočasně řídit sám. Kandidáta na ministra ovšem změnit nehodlá.