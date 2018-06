Takových to bylo keců, jak to Babiš myslí dobře, naštval se známý novinář

Kmenta varuje, že spravedlnost bere nohy na ramena. Poukazuje an to, co vše bude vlastně hnutí ANO ovládat. „Tak si to sečtěme. Rozdělení silových a bezpečnostních resortů v nové vládě premiéra Andreje Babiše bude vypadat takto: ANO 2011 – BIS, GIBS, NBÚ, FAÚ, Vojenské tajné služby (ze dvou třetin, tedy 2/3), Rozvědka ÚZSI (2/3)?“ vypočítává.

Novinář se také pozastavuje nad tím, co připadne sociální demokracii. „Vnitro, Policie, ÚZSI (1/3),“ píše na facebooku Kmenta s tím, že Zeman bude kontrolovat obranu a ze třetiny také Vojenské tajné služby. „Babiš: Spravedlnost + Vězeňská služba. Podtrženo: Spravedlnost v této zemi odlétá. A s ní i Čapí hnízdo...“ posteskl si.

Investigativní novinář dává jasně najevo, že to, co Babiš dříve sliboval, vůbec neplatí. „A takových to bylo keců, jak to Babiš myslí dobře a jak chce bojovat proti korupci a klientelistické hydře. Jedna Malá a velká síť klientelismu vzniká pod patronací Babiše v zájmu Babiše,“ varuje Kmenta s odkazem na kandidátku na ministryni spravedlnosti Taťánu Malou (ANO).