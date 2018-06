Zeman a Babiš si vzali za rukojmí celou republiku. Situace mohla být dávno vyřešená, zlobí se Bělobrádek

KDU-ČSL byla v minulém funkčním období ve vládě spolu s hnutím ANO a ČSSD. Podle Bělobrádka je role opoziční strany mnohem jednodušší. „Na druhou stranu z toho žádnou radost nemám zvláště kvůli tomu, co provádí současná vláda. Samozřejmě že ve vládě prosadíte víc, ale rozhodně nebudeme ve vládě za každou cenu. Už to, že jsme byli v minulé vládě, byl kompromis. Teď to ale překročilo určitou hranici, kdy už bychom popřeli principy, a to nejde,“ vysvětluje šéf lidovců.

Andrej Babiš by podle jeho mínění měl dělal to, co žádá po jiných. „Říká, ať se pan Poche zachová státotvorně a neblokuje sestavení vlády. Pan Babiš to tady blokuje už přes půl roku,“ zlobí se. Dle jeho mínění už tu dávno mohla být většinová vláda z proevropských demokratických stran.

„Je rozdíl mezi kompromisem a mezi popřením hodnot. Slíbili jsme voličům, že do vlády, kde bude trestně stíhaný člověk, nepůjdeme, a to také dodržíme. My jsme byli pořád připraveni, resp. jsme pořád připraveni jednat. Ale jediná nabídka, kterou jsme od ANO dostali, byla – za jakých podmínek podpoříte menšinovou vládu hnutí ANO?“ popisuje s tím, že jiné seriózní nabídka nikdy nepřišla.

A co se stane, pokud si Babiš nebude schopen jako premiér zajistit podporu? „Domníváme se, že je tady možnost menšinové vlády, ve které hnutí ANO nebude, a podpoří vznik jiné vlády. Možností je řada. V rukou to má pan prezident, protože může eventuálně jmenovat i úřednickou vládu. Rozhodně nejsou pouze dvě možnosti – premiér Andrej Babiš nebo předčasné volby,“ zdůraznil pro Právo Bělobrádek.

Předseda KDU-ČSL také kritizuje duo Zeman-Babiš. „Dva muži si vzali za rukojmí celou republiku. Situace mohla být dávno vyřešená, kdyby tu nebyly ambice jednoho člověka. Předčasné volby by byly manažerským selháním předsedy ANO a prezidenta, protože sveřepě trvají na jediné možnosti, přestože je jich řada,“ dodává Bělobrádek.

Bělobrádek už dříve prohlásil, že by do vlády s Babišem už nešel. „Vyčítáte nám, že tam nejdeme a že si teda stěžujeme. Ale pak byste nám zase vyčítali, že jsme mu umožnili vládnout. Já nechci vládnout s člověkem, který nadává svým kolegům a který hází svoji vinu na rodinu. Mám prostě morální zásady, přes které nejede vlak. Neskáču radostí z toho, že tu komunisti rozhodují o vládě. Fakt ne,“ vzkázali lidem prostřednictvím sociálních sítí lidovec. .