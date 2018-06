Hádka kvůli ČT: Redaktoři to spočítali Zemanovi, Jen zneužívá příležitosti, aby na nás mohl útočit, zlobí se

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Zeman během návštěvy Ústeckého kraje upozornil, že veřejnoprávní televize ignorovala jeho tiskovou konferenci. „ČT jako obvykle nemůže živě přenášet naši tiskovou konferenci, tentokrát proto, že tu není signál. ... prosím Českou televizi, aby si na příště za obrovské peníze, které dostává od koncesionářů, nechala opravit svá technická zařízení," uvedl prezident.

Na jeho slova ale na sociálních sítích zareagoval zástupce šéfredaktora a vedoucí zahraničního zpravodajství ČT Michal Kubal, který uvedl věci na pravou míru - pořádající z Úřadu Ústeckého kraje nepustili přenosový vůz na místo.

A přidala se i další výrazná tvář ČT. „Oproti běžným zvyklostem Zemanova ochranka znemožnila na něčí příkaz práci štábu České televize. Někdo to hned zatepla donesl prezidentovi, aby to on mohl vzápětí zneužít pro další ze svých útoků proti ČT. Tomu se říká Hlava XXII. zlovolnosti,“ rýpnul si na sociálních sítích blízkovýchodní zpravodaj ČT Jakub Szánto.

A Darina Vymětalíková ze redakce sportu ČT se pak vrátila i k akci s pálením trenýrek. „Státotvorné věci vysílat, ale osobní exhibici ignorovat,“ navrhla. „Nezapomeňte na to ustavit kavkohornický výbor etiky,“ rýpnul si jeden z diskutujících na twitteru.

Novinářka se ale jeho slovy nenechala vyvést z míry. „A opět další pán, co si myslí, že i můj menstruační kalendář řídí Kavčí hory. Jsem samostatně myslící člověk,“ vzkázala mu.

„Proč bych si to myslel? Že by proto, že melete až neuvěřitelný kraviny na údajně dospělou ženu a matku?“ vrátil jí úder diskutující. „Nevím, kdo je blbější. Jestli ten, kdo mele kraviny, nebo ten, kdo ho dobrovolně sleduje a ještě si stěžuje,že mele kraviny,“ vysmála se mu Vymětalíková.