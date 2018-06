Český majstrštyk. V4 se chová jako parta vzdorovitych puberťáků, zuří politici

Europoslanci nejsou rozhodnutím Babiše a visegrádské čtyřky právě nadšeni. „Ad výroky k mini-summitu k migraci: V EU není stát, který by “podporoval (nelegální) migraci” a nechtěl jí zamezit. Spor se vede o to, zda žadatele o azyl nechat v péči přetížených států první linie, anebo je přerozdělovat po EU. Jsem zvědav, kdo tam bude 1. variantu obhajovat,“ poznamenal k nedělnímu setkání europoslanec Petr Ježek.

„Považuji za velikou chybu, že @AndrejBabis nepojede na nedělní summit evropských států k migraci. Sám říká, že chce migrační krizi aktivně řešit, ale když má příležitost, tak raději zůstane doma a bude křičet a kritizovat, než aby jel hledat řešení přijatelné i pro ČR,“ kritizuje Babišův postup europoslanec a šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

Pochopení pro Babiše nemá ani další europoslanec TOP 09. „Když premiér připouští, že musíme zabránit obnově hranic, tak přece musíme být u toho, když se bude hledat nějaké řešení, abychom dosáhli toho, co je pro nás důležité. Navíc není pravda, že tam jsou "přátelé migrace", ti už v Unii nejsou, jsou tam jen ti, co hledají společné řešení a ti, co ne. Takže je to o tom, zda pomůžeme hledat řešení nebo budeme doma křičet, co nechceme,“ varuje Luděk Niedermayer.

Ještě stručnější byl jeho kolega. „Visegradska čtyřka se chová jako parta vzdorovitych puberťáků,“ poznamenal europoslanec za TOP 09 Jaromír Štětina.

Babiše se naopak zastal europoslanec Jan Zahradil (ODS). „Už teď je jasné, že zítřejší “minisummit” k migraci, který svolal Juncker, aby pomohl kancléřce převzít iniciativu, bude naopak její prohrou. Nepodařilo se jí ani prosadit žádný závěrečný text před oficiálním jednáním EU příští týden. Je dobře, že tam V4 bude chybět a dá tak najevo, co si o celé téhle akci myslí. Tohle české vládě schvaluju,“ poznamenal na sociálních sítích.

O poznání kritičtější je ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. „Další český majstrštyk partnerům v EU. Nejenže sami nikdy nic pozitivního nenavrhneme, teď už nesouhlasíme předem a ani nevíme s čím!“ zdůraznil.

„Ráno - jedu, je to pro mě zásadní, večer - nejedu, přijmou špatné rozhodnutí: Babiš včera předvedl v přímém přenosu, jak to vypadá, když někdo rychleji mluví, než přemýšlí. Ráno razantně sděloval lidu, že pojede na minisummit, protože je pro něj problém migrace zásadním problémem. Večer po jednání V4 a rakouského Kurze oznámil, že nikam nepojede. Do huby si nevidí ani s Frontexem. Požaduje jeho silné pravomoci, ale je proti jeho zásadnímu rozšíření. Na Andreje se český národ opravdu může spolehnout,“ rýpnul si do Babiše někdejší poslanec TOP 09 František Laudát.

„Visegradskou skupinu jsme založili k odsunu sovětské armády a sjednocení se západní Evropou. V4 k nám přivedla NATO i EU, pomohla k členství Pobaltí i Balkánu. Dnes je zdrojem štěpení Evropy a obav Západu. Hnědneme z Budapešti. Praha by měla být opět aktérem obratu, ne rozvratu,“ přisadil si bývalý poslanec za KDU-ČSL Ivan Gabal.

Sám Babiš ale kritiku odmítá. Poukázal na to, že původní plán byl uspořádat setkání v Berlíně, kam by německá kancléřka Angela Merkelová pozvala Itálii a Rakousko nebo i ostatní jižní státy, kterých se problém bezprostředně týká, Řecko, Španělsko, Francii a Maltu. Samozřejmě i s předsednickou zemí Rady EU, tedy Bulharskem.

„Jsem přesvědčen, že summit měl konkrétní cíl, který měly řešit jen státy, kterých se přímo dotýká. Bylo to i přání těchto států. Ještě před setkáním premiérů Visegrádské skupiny jsem zvažoval, že se zúčastním, abych tam hájil i zájmy této skupiny. Kolektivně jsme ale jako premiéři České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska rozhodli, že lepším řešením je nechat podobné jednání jen na dotčených zemích,“ tvrdí.

„Nejzodpovědnější volba pro všechny členské státy kromě těch, kterých se tento konkrétní krok týká, je summitu se neúčastnit a pozice i řešení hájit na Evropské radě, která se uskuteční pouze čtyři dny po této nedělní akci. Vycházíme tím vstříc institutu Evropské rady i přáním dotčených států setkat se v menším formátu. Je to rozhodnutí, které není jednoduché, ale nezbytné pro zachování rámce, ve kterém probíhá evropská spolupráce, a pro nalezení řešení v oblasti migrace, které je v souladu s českými zájmy,“ dodal Babiš v oficiálním prohlášení.