Kontroverze kolem Malé? Měla by naslouchat a nic nekomentovat, vzkázal jí Babiš

Malá se do Sněmovny dostala po loňských volbách a asi nejvíce pozornosti na sebe upoutala v lednu 2018, když se zastala svého stranického šéfa Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo.

„O vině a trestu rozhoduje soud. To rozhodně. Jen se ale pojďme bavit o tom, zda je opravdu nutné, aby ten soud rozhodoval teď. Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky, nebo prostě do doby, než budou nové volby? Co se stane?“ uvedla Malá v rozhovoru pro Info.cz.

Právě tato její slova jí teď předhazují především politici z řad opozice. Malá má navíc právnický diplom z Panevropské vysoké školy v Bratislavě. S titulem z této instituce nemá uchazeč šanci stát se v Česku ani koncipientem či advokátem, uvedla média.

Spolek Idealisté.cz, který byl v minulosti, součástí mládežnické organizace ČSSD, pak poukazuje na její podnikatelské aktivity. „Společně i s manželem je spolumajitelkou firmy Insolvence CZ, která se - překvapivě - zabývá insolvencemi. Manžel paní Malé navíc spoluvlastní i firmu Swisscredit, která poskytuje mikropůjčky. Určitě uznáte, že to je velmi pozoruhodný profil pro člověka, který má za úkol zklidnit současnou vlnu exekucí,“ uvedla skupina na facebooku.

Babiš si kontroverze spojené s Malou dobře uvědomuje. V pátek jí doporučil, aby „to moc nekomentovala“ . „Vím, že je velice pracovitá, že se chce učit. Určitě nebude vystupovat způsobem, že všechno umí, všechno zná. Určitě bych jí doporučil, aby naslouchala spíš a moc to nekomentovala," řekl Babiš v ČT.