V ČSSD vypukly nové rozbroje a je tu Pocheho plán B: Zahraničí povede Hamáček, on bude navzdory Zemanovi ve vedoucí funkci

Ostře situaci komentuje šéf pražské organizace ČSSD Petr Pavlík, do níž Poche patří. "Nevidím jediný důvod, proč bychom měli nějakým dalším způsobem ustupovat a hledat řešení za Babiše. On si to má se Zemanem vyjednat sám a pokud nechce, ať si jde do vlády s někým jiným," řekl. Pokud začíná Babiš chválit Hamáčka za konstruktivní přístup, jde o "varovný signál", uvedl Pavlík.

Místopředseda ČSSD Roman Onderka připomněl, že Babiš prezidentovi jména kandidátů na ministry předal včetně Pocheho, nyní se čeká, jak se zachová prezident. "Avizovaná možnost (řízení dvou resortů) předsedy Hamáčka problém neřeší, ale jen odsouvá," míní Onderka.

Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka vnímá postup nastíněný Hamáčkem jako variantu možného vývoje v obsazování vládních postů. "Platí, že obsazení resortů je primárně v kompetenci předsedy Hamáčka," uvedl.

Za krajní řešení má případné Hamáčkovo vedení vnitra i diplomacie poslanec Petr Dolínek, který poukazuje na to, že prezident nemá možnost podle ústavy navrženého ministra nejmenovat. "Problém však vidím s důvěrou vlády. Poslední týdny otřásly důvěrou v koaliční partnerství a ani situace mezi ANO a komunisty nenahrává tomu, že by vláda důvěru získat mohla," míní.

Jihomoravský exhejtman Michal Hašek kritikům připomněl, že o vstupu ČSSD do koaliční vlády rozhodli členové strany většinově v referendu. Úkolem stranického vedení v čele s Hamáčkem je tedy podle něho dovést sociální demokracii do kabinetu. "Osobní ambice jednotlivce nemůže být nad zájmem ČSSD a zájmem země. Domnívám se proto, že Jan Hamáček postupuje v zájmu ČSSD i v zájmu ČR," řekl. Lidé, kteří si nepřáli vstup sociální demokracie do vlády, by měli podle Haška výsledek referenda respektovat a "nevymýšlet kličky a záminky", jak jej obejít.

Poche se podle České televize stále připravuje na působení v čele české diplomacie, ač ho Zeman jmenovat nechce. "Jsem premiérem navržený kandidát na ministra zahraničí a pan prezident dle ústavy musí jmenovat na návrh premiéra. Ostatně dnes to jasně potvrdil předseda Ústavního soudu (Pavel) Rychetský. A pan prezident potvrdil, že mou nominaci od premiéra obdržel," uvedl Poche v sms pro ČT.

Poche tak naznačil, že by na ministerstvu mohl působit i navzdory Zemanově nelibosti. Jen ne na postu ministra, ale v některé z dalších vedoucích funkcí. "Plán B, jak tomu říkáme. Ale má plno pojistek vůči panu Babišovi a Zemanovi," doplnil Poche.