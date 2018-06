Rychetský to Ovčáčkovi spočítal: Měl by složit funkci, takhle se úředník chovat nesmí

Rychetský poukazuje na to, že ve všech předchozích úpravách počínaje ústavou z roku 1920 byl prezident volen parlamentem a byl to on, kdo sestavoval vládu. „A v jakési utkvělé paměti těch, kteří přicházejí na Hrad, to zůstalo. Tato představa byla ovšem úplně zbouraná platnou ústavou, vysvětluje šéf Ústavního soudu.

Zároveň ale nechtěl předjímat, jak současná situace dopadne. „Ale pokud zaznívá z úst hlavy státu, že někoho odmítá jmenovat, tak jsou to sice slova, která nepochybně nejsou v souladu s ústavou, ale jasně říkají předsedovi vlády, že má jen dvě možnosti: nenavrhnout daného člověka, nebo vyvolat spor u Ústavního soudu. Bez ohledu na současnou situaci si myslím, že i kdykoli jindy by se takovému sporu prezident i premiér vyhnuli a předem se dohodli, aby návrhy předkládané na Hrad byly akceptovány,“ vysvětluje Rychetský pro MF Dnes.

Poukazuje také, že pokud by spor skončil u Ústavního soudu, neexistuje žádný precedens. „Touto otázkou se dostáváme do oblasti interpretace ústavy, která zatím nikdy nenastala. Navíc má odpověď nemůže být oficiální odpovědí Ústavního soudu, protože pokud není precedens, žádný z 15 členů Ústavního soudu nemůže předjímat, jak bychom případný návrh hodnotili a jak rozhodli,“ vysvětluje.

Rychetský také poukazuje na to, že se nemůže vyjadřovat k žádným postojům, projevům a krokům ústavních činitelů – tedy ani Zemana. „Mohu kritizovat jeho úředníky, to nejsou ústavní činitelé. A to, co píše na twitteru pan Ovčáček a co mi pravidelně a někdy několikrát denně čte má žena, protože já twitter nemám, to je skutečně do nebe volající,“ prozradil.

Podle něj se mluvčí Hradu chová naprosto nemístně. „Úředník ve státním aparátu nemá absolutně žádné právo veřejně na sítích vyslovovat jakékoli hodnotící soudy, které zasahují do sféry ústavních orgánů nebo základních otázek vnitřní a zahraniční politiky. Měl by složit funkci a pak si psát na twitteru, co chce,“ vzkázal Ovčáčkovi.