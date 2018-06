Malá (ANO) se jako ministryně vzdá postu náměstkyně, kritiky odpálkovala

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Brno - Poslankyně Taťána Malá (ANO) se v případě jmenování ministryní spravedlnosti vzdá funkce náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje. Jako svého nástupce by navrhla stranického kolegu, radního Petra Hýblera. Malou kritizuje opozice. Připomíná zejména její výrok o tom, že by se trestní stíhání premiéra Andrej Babiše (ANO) v kauze Čapí hnízdo mohlo odložit do doby, než skončí volební období.