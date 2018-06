Hamáček je pro smích? ČSSD ohýbá hřbet, je mi jich líto. Vítězem je Zeman, zní od opozice

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

„Pokud by prezident odmítl jmenovat Miroslava Pocheho ministrem zahraničí, byl bych pověřen dočasným vedením resortu já, a budeme dál jednat. Tato země potřebuje funkční vládu,“ oznámil Jan Hamáček po setkání s Milošem Zemanem.

Opoziční politici pro jeho rozhodnutí nemají příliš pochopení. „Ještě v neděli tvrdil J.Hamáček, že ČSSD nikam neustoupí, v úterý už měl plán B. Když neprojde, jistě přijde další ústupek - plán C, atd. . Naštěstí má naše abeceda tolik písmen,“ rýpnul si do něj šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

„Hamáček to myslí dobře - chce ušetřit ve státní správě, když každý ministr bude za jeden plat řídit hned dva resorty. Místo vnitra mu ale k zahraničí dejte tu obranu. Vnitro ať vede taky paní Malá, ať je to pod jednou střechou. Pan premiér si může vzít zpět ještě ty finance,“ vysmál se vládě europoslanec ODS Jan Zahradil.

A podobně to vidí i TOP 09. „Kolegů z ČSSD je mi vlastně líto. Dalo se to ale čekat. Vítězem jednoduchého sporu o to, kdo bude mít navrch, se definitivně stal Miloš Zeman. Sociální demokracie ohne hřbet a MZV “dočasně povede” Hamáček, dokud se nenajde namísto Pocheho někdo, kdo bude prezidentovi vyhovovat,“ přisadil si předseda strany Jiří Pospíšil.

„Pane předsedo, nazvěte prosím věci pravým jménem: přistupujete na neústavní řešení, které Vám vnutil prezident. Jakmile tuto vládu podpoříte, už nebude cesty zpět. Sociální demokracie se znovu stane stranou, která pomohla k moci komunistům,“ vzkázal Hamáčkovi někdejší prezidentský kandidát a aktuální kandidát na senátora Marek Hilšer.

A i když většina předsedů krajských organizací se tento týden shodla na tom, že ČSSD by měla na Pocheho nominaci trvat, první místopředseda sociální demokracie Jiří Zimola má jiný názor. „Jsem přesvědčen, že úkolem vedení ČSSD je respektovat výsledky referenda a dokončit proces ustavení koaliční vlády. Jedno jméno by v tomto procesu nemělo být nepřekonatelnou překážkou," napsal dnes na facebooku s tím, že Hamáčka by v tomto řešení podpořil.