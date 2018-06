Hamáček připustil, že by mohl vést ministerstvo místo Pocheho

Aktualizováno 22.6.2018, 19:27 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Praha - Pro předsedu ČSSD Jana Hamáčka by bylo přijatelné, že by po nějakou dobu řídil v chystané vládě hnutí ANO a sociální demokracie i ministerstvo zahraničí, kdyby prezident Miloš Zeman odmítl Miroslava Pocheho. Kandidát na ministra vnitra Hamáček to řekl novinářům po dnešní schůzce se Zemanem v Lánech.