Manželství pro homosexuály? Vláda souhlasí, lidovec Výborný už předložil protinávrh

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Praha - Babišova vláda dnes podpořila návrh skupiny poslanců, podle kterého by manželství mohli uzavírat i homosexuáloné. Lidé stejného pohlaví by měli mít v manželství stejná práva a povinnosti jako heterosexuálové. Registrované partnerství by jako institut zaniklo.