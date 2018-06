Malá jako šéfka spravedlnosti? Politici jsou zděšení. Nemá kvalifikaci, je to jen Babišova loutka

Právnička a vysokoškolská pedagožka Malá je členkou hnutí ANO od roku 2013, v prosinci 2016 se stala předsedkyní hnutí ANO 2011 v Jihomoravském kraji. V roce 2017 se probojovala i do Poslanecké sněmovny. Asi nejvíce pozornosti na sebe upoutala v lednu 2018, když se zastala svého stranického šéfa Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo.

„O vině a trestu rozhoduje soud. To rozhodně. Jen se ale pojďme bavit o tom, zda je opravdu nutné, aby ten soud rozhodoval teď. Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky, nebo prostě do doby, než budou nové volby? Co se stane?“ uvedla Malá v rozhovoru pro Info.cz.

Její slova teď připomínají mnozí opoziční politici, kteří se domnívají, že právě tento výrok dokazuje, že je na post ministryně spravedlnosti naprosto nevhodná.

„Mnozí tvrdili, že výroky k Čapímu hnízdu jsou pro T. Malou zcela diskvalifikující. Je to přesně naopak, tím Babišovi svou kvalifikaci prokázala. Zcela diskvalifikující pro výkon ministra spravedlnosti v jeho vládě by byl respekt k právnímu státu,“ rýpnul si předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Coby náměstek ministra spravedlnosti v letech 2008-2012 si dovolím popřát všem zaměstnancům Ministerstva spravedlnosti hodně sil a naději, že vše jednou skončí,“ přisadil si místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

Babiš dává Malou domů. — Karel Schwarzenberg (@schwarzenberg_k) 22. června 2018

„Slovakizace Česka nově i v justici. Nastupuje nová ministryně, vystudovala bratislavská práva. Hlavní kvalifikace pro post ve vládě: Cena zaměstnance měsíce za obhajobu AB, proč nemá být vydán k trestnímu stíhání. Babiš má tak na ministerstvu spravedlnosti nově svoji prodlouženou ruku. Zlatej Pelikán...“ poznamenal místopředseda Pirátů Jakub Michálek.

A nadšený není ani předseda TOP 09 a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. „Ministr spravedlnosti rozhoduje třeba o tom, zda vydat pachatele do zahraničí. A o tomhle nemůže rozhodovat člověk bez právnického vzdělání. Taťána Malá je navíc jako spolumajitelka insolvenční firmy ve střetu zájmů. O jejích absurdních výrocích ke kauze Čapího hnízda ani nemluvě,“ varuje Pospíšil.

Tak jestli Táňa Malá z Paneurópskej univerzity může být ministryní spravedlnosti, pak Poche může být nejenom ministrem na Zamini, ale klidně předsedou Evropské komise a Jaromír Soukup se může začít nazývat moderátorem. — Kamil Svec (@SvecKamil) 22. června 2018

Ještě tvrdší je bývalý poslanec TOP 09 František Laudát, kterému v nové vládě nevadí jen Malá. „Vláda národního úpadku se rýsuje: naprosto neuvěřitelná personální slabota Babišových adeptů na ministerstva dává jedinou jistotu - tuhle zemi čeká velmi riskantní, nebezpečné období a členové vlády nemají na to, aby problémům a výzvám čelili. Stačí zmínit paní Novákovou na průmyslu, paní Malou na spravedlnosti, vyklepaného Brabce na životním prostředí atd. A když už je chce novičok zkoušet, tak ať třeba paní Nováková řekne, co ví o jaderné energetice, o rychlém internetu, průmyslu 4.0 atd. Stále více vylejzá na povrch, jakou blbost a sebevraždu Hamáček páchá!“ tvrdí Laudát.

„Nominanti ANO do vlády odpovídají tomu, co v poslední době sledujeme. V hnutí ANO je těžká personální a osobnostní krize, a to především proto, že za odbornost se v něm považuje zejména loajalita k předsedovi. Místo paní Malé mohl být ministrem rovnou sám Babiš, vyšlo by to na stejno," myslí si místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová.

„Tak spravedlnost už nebude jenom slepá..." posteskl si na twitteru Mirek Topolánek.