Zavede Česko hraniční kontroly? Je nutná reakce na spor o migraci v Německu, říká Babiš

Problém podle Babiše vyplývá z vnitropolitické situace v Německu, ze sporu o migrační plán mezi německým ministrem vnitra Horstem Seehoferem (CSU) a kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU).

Merkelová hodlá najít evropské řešení, Seehofer a další politici z CSU nechtějí čekat a některé migranty chtějí odmítat přímo na hranici. Kancléřka se obává, že by to spustilo dominový efekt.

Babiš uvedl, že rakouský kancléř Sebastian Kurz na čtvrteční schůzce premiérů V4 v Budapešti avizoval, že pokud by Německo začalo vracet některé migranty od svých hranic, Rakousko by postupovalo stejně.

Česko by na to muselo podle Babiše reagovat a bránit svou hranici. "Uděláme stejná opatření, půjdeme na přechody a budeme kontrolovat hranici," řekl před zasedáním Bezpečnostní rady státu. Připomněl, že Česko je pro to, aby Evropa zřídila uprchlické tábory mimo své území.