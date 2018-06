Sledovali jsme ŽIVĚ: Babiš oznámil jména nových ministrů

Praha - Kromě odchodu pětice ministrů, kteří uvolní místa sociálním demokratům, by měl druhý kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) doznat oproti současné vládě v demisi změn na místech ministra obrany, průmyslu a obchodu a spravedlnosti. Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) dnes ČTK oznámila, že ji Babiš do další vlády nenavrhne, totéž potvrdil serveru iROZHLAS.cz i ministr průmyslu v demisi Tomáš Hüner (za ANO). Kvůli názorovému rozchodu s ANO nebude ve vládě ani šéf spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO), který se tento týden vzdal poslaneckého mandátu.

Babiš jména adeptů do vlády oznámil koncem minulého týdne prezidentu Miloši Zemanovi, dnes je podle informací ČTK zveřejní. Se Šlechtovou se sešel ráno. "Sdělil mi, že mě nenavrhne do další vlády," napsala ministryně ČTK. Později uvedla, že Babiš jí své rozhodnutí nijak nezdůvodnil. Pak zřejmě následovala stejná schůzka s Hünerem. Spekuluje se o tom, že by Šlechtovou mohl nahradit současný ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar, jehož resort má obsadit předseda ČSSD Jan Hamáček.

Vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ráno novinářům řekl, že žádnou speciální schůzku s Babišem neabsolvoval, z průběžných hovorů s premiérem podle něj vyplynulo, že by měl v kabinetu pokračovat. Podobně se vyjádřil i ministr školství Robert Plaga (ANO). Zůstat ve vládě by měli i ministryně financí Alena Schillerová, ministr dopravy Dan Ťok, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (všichni za ANO).

Předávání svých kanceláří naopak připravují ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO), kterou vystřídá sociální demokrat Petr Krčál (ČSSD), a ministr kultury Ilja Šmíd (za ANO), kterého vystřídá poslanec za ČSSD Antonín Staněk. Kontaktu s novináři se dnes vyhnul Jiří Milek (za ANO), který končí na ministerstvu zemědělství a nahradí ho Miroslav Toman, nominovaný ČSSD.

Zdroje z okolí Pelikána v posledních dnech tvrdí, že Babiš vážně zvažuje jako Pelikánova nástupce poslankyni a právničku Taťánu Malou (ANO). Sám Pelikán by v čele úřadu údajně raději viděl svého náměstka Jeronýma Tejce. Malá opakovaně bránila Babiše v kauze Čapího hnízda. Podle ní by se projednání případu před soudem mohlo odsunout o čtyři roky nebo na dobu po nových volbách.

Současný ministr zahraničí Martin Stropnický by se měl stát velvyslancem v Izraeli. Se jménem europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD), kterého jako jeho nástupce navrhuje ČSSD, mají problém prezident i komunisté. Zeman se dnes s Pochem sejde a bude ho žádat, aby od své nominace ustoupil. Poche i ČSSD to vylučují.

– EuroZprávy.cz / ČTK