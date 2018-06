Babiš zveřejnil jména nových ministrů. Ve vládě zasednou v ní Malá a Nováková, Metnar se přesune

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Ve svých funkcích vedle premiéra zůstane i šest dosavadních ministrů: ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně financí Alena Schillerová, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr školství Robert Plaga a ministr dopravy Dan Ťok.

"K nominaci můžu říct, že jsem vycházel hlavně z uchazečů v rámci jejich intenzity práce, tahu na branku a schopnosti spolupracovat v kolektivu," řekl dnes premiér Andrej Babiš. Nevysvětlil, proč sáhl k některým změnám v kabinetu. "Nebudu zdůvodňovat ty změny. To je můj návrh a moje zodpovědnost," řekl.

"Chci pracovat na tom, aby se některé věci zlepšily, to se týká především obrovského množství byrokracie, která padá na podnikatele, a stále přicházející nové a nové legislativy. Nebudu zastírat, že mám zájem na MPO posílit oblast obchodu a služeb," řekla ČTK Nováková. Sektoru maloobchodu se dosud věnovalo spíše ministerstvo zemědělství.

Nováková se chce zaměřit i na digitalizaci a robotizaci (Průmysl 4.0) a implementaci strategické energetické koncepce zahrnující rozhodnutí o dostavbě jaderných bloků v Dukovanech či v Temelíně.

Pět resortů by měla v koaliční vládě převzít sociální demokracie. Na ministra vnitra nominovala svého předsedu Jana Hamáčka, ministerstvo zemědělství by měl vést Miroslav Toman, ministerstvo práce Petr Krčál a ministerstvo kultury Antonín Staněk. Na ministra zahraničí navrhuje ČSSD europoslance Miroslava Pocheho, vůči němu ale vznesli výhrady prezident Miloš Zeman a komunisté, kteří by měli menšinový kabinet podporovat.

Zeman chce dnes odpoledne Pocheho přesvědčovat, aby účast ve vládě zvážil. "Doufám, že dnešní setkání pana Pocheho s panem prezidentem a následně s panem Hamáčkem tento problém vyřeší," řekl k záležitosti Babiš. Hamáček bude se Zemanem jednat po prezidentově schůzce s Pochem.