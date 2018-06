Hnutí Slušní lidé bude v Brně kandidovat se Soukromníky, útočí na projekty Žít Brno

Pernica spolu s krajským předsedou Strany soukromníků Janem Baránkem podepsali dohodu o spolupráci. "Jsem rád, že jdeme do voleb společně se Soukromnníky. Jsme jediná alternativa pro to, co je ve vedení města teď," řekl Pernica. Narážel tím na koalici hnutí ANO, Žít Brno, KDU-ČSL, Strany zelených a TOP 09. Slušní lidé dlouhodobě kritizují především Žít Brno s náměstkem Matějem Hollanem.

Místostarostka městské části Brno-Židenice Monika Doležalová, která je dvojkou na kandidátce, řekla, že rozhodování o odchodu z KDU-ČSL nebylo jednoduché, ve straně byla 23 let od svých dvaceti. Přestalo se jí však líbit směřování některých vrcholných politiků, konkrétní nebyla. "Jsem ráda, že můžu podpořit Slušné lidi, protože si vážím toho, co dělají a říkají. Dělají to upřímně a říkají naplno, co si myslí. Neschovávají se za nějaké prázdné fráze," řekla Doležalová.

Podle Pernici bude hnutí kandidovat na magistrát i asi ve 20 z 29 městských částí Brna. Na kandidátky bude potřeba podle Pernici odhadem 400 lidí, hnutí má desítky členů, ale stovky příznivců. Hnutí bude prověřovat kandidáty, zda nejsou stíhaní nebo nebyli odsouzení.

Hnutí ji zaujalo například tím, jak bojuje proti sociálním projektům Žít Brno. Žít Brno chce ukončit bezdomovectví v Brně, dalo například 50 bytů rodinám s dětmi v nouzi. "Nejsem zastáncem těchto projektů. Líbí se mi, jak tuto problematiku řeší Armáda spásy, která to dělá lépe," uvedla Doležalová.

Slušní lidé vznikli v roce 2016 jako reakce na současnou koalici. Upozornili na sebe například překrytím růžového tanku modrou plachtou, vyvěšením Hollanovy nahé fotky na most v Brně nebo přerušením divadelního představení Naše násilí a vaše násilí tím, že vstoupili v jeho průběhu na jeviště a vytvořili živý řetěz.