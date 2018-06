Fiala se pustil do Zemana: Nechce se mi věřit, že by nad tím někdo mohl vůbec uvažovat

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Zeman se už dnes má setkat nejen s Hamáčkem, ale také se současným europoslancem Miroslavem Pochem, kterého ČSSD nominovala na funkci ministra zahraničí. Poche se však nelíbí ani Zemanovi, ani komunistům, kteří mají menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD podporovat. I proto se spekuluje o dalších možných variantách.

Jednu z nich nastínil i prezident. Zeman v rozhovoru pro MF Dnes odpovídal na to, jak se dívá na možnost, že by ministerstvo zahraničí dočasně vedl Jan Hamáček. „Proti tomu bych vůbec nebyl,“ přiznala hlava státu.

To se ale opozici nelíbí. „Ministerstvo zahraničí není žádná "trafika", kam stačí jednou týdně zajít, pozdravit vratného a podepsat nějaké papíry. Je nepředstavitelné, aby v současné mezinárodní situaci byl takto důležitý resort spravován jen “napůl”,“ zdůraznil šéf ODS Petr Fiala.

I proto jej překvapilo, že Zeman navrhl to, co navrhl. „Nechce se mi věřit, že by nad tím někdo mohl vůbec uvažovat. Není možné, aby na nedůstojnou hru o účasti ČSSD ve vládě Andreje Babiše, Miloše Zemana a Vojtěcha Fillipa doplácela Česká republika a její občané," zlobí se politik.