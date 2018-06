Podrazy, kmotři, sobotkovci. Paroubek se naštval a popsal, jak to funguje v ČSSD

Někdejší šéf ČSSD Bohuslav Sobotka se už dávno z vysoké politiky sáhl do pozadí, přesto podle Paroubka jsou v předsednictvu Sobotkovci z pozadí řízenými kmotry. „Kterými kmotry? Radek Pokorný, Růžička (dříve z Bison & Rose) anebo Havelka v Ústeckém kraji. Strana je v tuto chvíli na 6 – 7% volebních preferencí. Předsednictvu strany a Sobotkovým a Chovancovým kmotrům je to ale jedno. To je přeci zodpovědnost někoho jiného, že....“ rýpnul si někdejší šéf strany.

Poukazuje na to, že zintenzivňují útoky na Hamáčkovu a Zimolovu politiku. „Významná část z nich nechce, aby strana vstoupila do nové vlády Andreje Babiše. Vlády s velkým vlivem prezidenta Zemana. To by se ještě dalo pochopit. Ale poslanecký klub, který pomohli stvořit z jeho převážné části jako klan na podporu malého velkého předsedy Sobotky, žádný růst stranických preferencí nevyprodukuje. Nemůže být prostě hlučnější a viditelnější opozicí nežli Piráti, okamurovci anebo M. Kalousek a ODS,“ vysvětluje politik na svém blogu na serveru Aktuálně.cz.



Sám uznává, že jít do vlády s Andrejem Babišem není ideální. „Trestně stíhaná osoba v čele vlády, navíc s fungujícím a vynikajícím analytickým a marketingovým zázemím, je prostě fenomén, se kterým si lze jen těžko poradit. Tedy těžko tehdy, pokud se ČSSD nevrátí k věcem, které v minulosti – v době mého vedení a částečně i nějakou dobu poté – dělala. Jen je v nějakém okamžiku, z důvodu pohodlnosti vedení strany, či z finančních důvodů prostě přestala dělat. Mám na mysli především každoměsíčně zpracovávané analýzy společenské situace v zemi od agentury STEM. Každý měsíc jsem přesně věděl, co se v české společnosti přesně událo, co lidi zajímá a co je naopak nezajímá a jaké jsou jejich názory na desítky záležitostí a problémů ve veřejném životě. Měl jsem tedy každý měsíc k dispozici podrobnou anamnézu stavu české společnosti,“ vysvětlil, jak to chodilo v době, kdy byl předsedou sociálních demokratů. To ale podle něj za Sobotkova vedení skočilo.



„Je zajímavé vidět tanec kolem sestavy nominantů na ministry za sociální demokracii. Vlastně se jedná jen o jedno jediné sporné jméno: Miroslav Poche. M. Poche se chce stát ministrem zahraničí. Nic proti tomu. I já bych chtěl mít doma třeba Grétu Garbo. Samozřejmě v tom exklusivním a mladém vydání. Řekněme si otevřeně, že prezident po výtce z osobních důvodů Pocheho jmenovat ministrem nechce. Je to pochopitelně v rozporu s literou i duchem ústavy. Mnohem závažnější je, že totéž vlastně říká třetí, quasikoaliční vládní partner ČSSD a hnutí ANO – komunisté. Takže jestli komunisté nezvednou ruku pro tuto vládu, pokud bude Poche její součástí, je všechno úsilí směřující k jejímu ustavení úplně zbytečné. Celé referendum si může ČSSD naložit a stejně tak návrhy na jmenování dalších ministrů, dobře připravený vládní program atd. Je zřejmé, že neúspěch koaličního projektu by silně oslabil pozici vedoucího tandemu strany. A další rozklad svých vedoucích struktur už ČSSD vůbec nepotřebuje,“ varuje někdejší premiér.



Vrcholem všeho jsou pak podle Paroubka útoky šéfa senátu Štěcha na ještě ani neustavenou vládu – a to i s ohledem na to, že členstvo strany nějak rozhodlo. „A rozhodlo tak, že je to v rozporu s názorem a zájmem M. Štěcha a spol.. Otázka ale zní, a tu by si M. Poche měl klást stále, řídil jsem už někdy něco významného? Tedy, kromě sekretářky ve svém sekretariátu. A za druhé, jaké mám politické výsledky své činnosti. M. Poche je nesporně nejvlivnějším činitelem pražské sociální demokracie. Nese tedy velkou zodpovědnost i za její výsledky. V tuto chvíli se ČSSD v Praze pohybuje ve volebních preferencích odhadem do 5%. To tedy znamená, že se vůbec nemusí dostat do nově zvoleného zastupitelstva v podzimních volbách,“ zdůrazňuje Paroubek s tím, že to by znamenalo pro ČSSD i na celostátní úrovni úplnou politickou katastrofu.



„Zažil jsem v pátek odpoledne drobné rozčarování, když jsem se dozvěděl, vcelku podle svého očekávání, že sobotkovská většina v předsednictvu strany mě nepodpořila coby kandidáta nominovaného ČSSD ve volebním obvodě v Ostravě. Můžu pánům jedině poděkovat, získal jsem další publicitu a od neschopných sobotkovců jsem teď oddělen na veřejnosti zdí. Každý teď už chápe, že s touhle partou nemám nic společného. A že to byl od sobotkovců podraz? Ano, byl to podraz na předsedu strany Hamáčka a na prvního místopředsedu Zimolu a na ostravskou sociální demokracii, která byla vždy pilířem strany. A samozřejmě to byl podraz také vůči mně,“ zlobí se.

Jak se ale zdá, politik si z odmítnutí nic nedělá. „Ale upřímně, ve volební kampani bude mnohem efektivnější vystupovat jako nezávislý levicový kandidát v tradičně levicovém volebním obvodě. Na základě petice, která už koluje mezi lidmi, získám potřebné podpisy k podání své kandidatury s podporou ostravské ČSSD. A možná také dalších stran, se kterými o tom jednám. Zkrátka chlapci z Bison & Rose a Pokorný, kteří si mysleli, jak to zase pěkně zařídí, s tím, že mi znemožní kandidaturu v Ostravě za ČSSD, postupují úplně stejně chybně, jako vždy v posledních osmi letech v marketinkových a politických věcech postupovali. Tímto svým postupem po sedmi letech pomohli dostat stranu až na 7%,“ dodal Paroubek.