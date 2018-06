Babiš už Šlechtovou ve vládě nechce. Jsem ráda, že jsem na obraně nepřišla o zdravý rozum, tvrdí teď Šlechtová

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Babiš nenavrhne stávající ministryni obrany v demisi Karlu Šlechtovou (ANO) do nové vlády. Po jednání s předsedou vlády to oznámila sama Šlechtová.

"Sdělil mi (Andrej Babiš) dnes v 07:00 ráno, že mě nenavrhne do další vlády," napsala ministryně ČTK. Později uvedla, že Babiš jí své rozhodnutí nijak nezdůvodnil. "Prostě mi řekl, že nebudu součástí jeho návrhu do druhé vlády," poznamenala.

Novinářům řekla, že se jí premiér ptal na různé armádní zakázky včetně nákupu mobilních radarů. „Takže tam může být samozřejmě souvislost se zbrojními zakázkami i zbrojními firmami v České republice,“ myslí si.

Později se k věci vyjádřila i na sociálních sítích: „Dnes ráno mi pan Babiš sdělil, že mě nenavrhne do další vlády. Děkuji všem za podporu. Jsem ráda, že jsem na obraně nepřišla o zdravý rozum. Vosích hnízd je tam spousta. Pro mě vždy zůstane prioritou transparentnost a dodržování českých zákonů. Jsem hrdá na vojáky," napsala.

Listinu s kandidáty předal prezidentovi už minulý týden, Šlechtová se informaci o tom, že ve vládě nebude, dozvěděla až dnes ráno. Podle ČT by ji na postu mohl nahradit Lubomír Metnar (za ANO).

Šlechtová již dříve novinářům řekla, že by chtěla jako ministryně pokračovat. Musela ale čelit kritice kvůli tomu, že například ještě jako ministryně pro místní rozvoj používala na letišti VIP služby. Označila to za hon a za kampaň, kterou proti ní vede deník patřící do svěřenského fondu předsedy Babiše.

Jestli Šlechtová zůstane v Poslanecké sněmovně jako řadová poslankyně, zatím není jasné. O své dalším působení dnes nechtěla mluvit. Řekla, že představu o své budoucnosti má, médiím ji ale nesdělila. Nyní začne vyklízet svou kancelář.