Poche na odstřel? MZV by mohl vést Hamáček, míní Zeman. Ve hře jsou i předčasné volby

"Proti tomu bych vůbec nebyl," řekl Zeman v rozhovoru pro MfD na otázku, jak se dívá na možnost, že by Hamáček dočasně vedl ministerstvo zahraničí. S Hamáčkem se přitom počítá na post ministra vnitra.

ČSSD svých pět kandidátů na ministry zveřejnila ještě před vnitrostranickým referendem, ve kterém pak členové rozhodli o vstupu do vlády s ANO. Premiér Andrej Babiš by měl kandidáty svého hnutí představit dnes odpoledne. Zemanovi seznam poskytl už minulý týden. Prezident podle svých slov neočekává, že by kromě Pocheho byly u jakéhokoliv ministra problémy.

K možnosti, že by ČSSD nechtěla od Pocheho ustoupit a nedala kabinetu důvěru, Zeman uvedl, že by následoval třetí pokus o sestavení vlády, který podle ústavy vyhlašuje předseda Sněmovny. "Když nevyjde ani třetí pokus, tak má prezident republiky možnost - nikoli povinnost - vyhlásit předčasné volby," dodal. Zeman v minulosti deklaroval, že předčasné volby nechce.

Případné předčasné volby by se možná stihly letos na podzim spolu s komunálními volbami 5. a 6. října. "Samozřejmě je to možné kombinovat i s eurovolbami. Ale zatím je to teoretická úvaha, jednání nezkrachovala," dodal Zeman.