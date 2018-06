Kalousek: Nemocný chlap choré mysli se povaluje v úřadě hlavy státu

Prezident při zahájení své šesté návštěvy Ústeckého kraje na setkání se zastupiteli například řekl, že v podstatě každý, kdo chce, může dnes pracovat.

„Lidé v těchto ubytovnách, kteří se někdy, promiňte mi ta slova, povalují celý den a dávají špatný příklad i svým dětem, protože ty pak absentují ve školní docházce, ti by měli zvednout zadek a jít pracovat," řekl Zeman. Dodal, že by to nikdy neřekl, pokud by byla vysoká nezaměstnanost.

A podobně se vyjádřil i dnes. „Situace, kdy je v celém Ústeckém kraji velmi nízká nezaměstnanost, mohou všichni sehnat práci. Pro ty, kdo se chtějí povalovat a brát sociální dávky, je jediná možnost řešení. Sebrat jim sociální dávky. Když se zdravý chlap povaluje na gauči, je v této zemi něco v nepořádku,” cituje Zemana server Seznam Zprávy.

Svými slovy nahrál na smeč „V této otázce lze s Milošem Zemanem obecně souhlasit. Je to ale mnohem menší nepořádek, než když se nemocný chlap choré mysli povaluje v úřadě hlavy státu. Pro případ zásadních rozhodnutí v kritických situacích je to pro každého z nás mnohem větší riziko,“ rýpnul si do Zemana Kalousek.