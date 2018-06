Vietnam je pro Česko bezpečnostní riziko prvního řádu, varuje Zaorálek

Řekl to v debatě nad loňským hospodařením ministerstva zahraničních věcí poté, co státní tajemník ministerstva Miloslav Stašek popisoval poslancům situaci s vydáváním víz do ČR v některých zemích. Stašek poznamenal, že špatná situace ve Vietnamu trvá. Podle něj je to téma na vyhrazenou debatu.

Na to reagovala poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková s informací, že nedávno navštívila se školským výborem Vietnam a od té doby se na ni obracejí lidé se svými potížemi při získávání českých víz. Popisují, jak se nemohou na českou ambasádu dovolat, jak se s vízy obchoduje a jak je celý proces neprůchodný. Jeden občan, jak popsala, se dokonce rozhodl vydat na české velvyslanectví osobně, ale odvedla ho policie.

"My jsme tomu věnovali mimořádnou pozornost, tomu se věnovala i Bezpečnostní rada státu," řekl Zaorálek. Z Vietnamu se podle něj stalo bezpečnostní riziko prvního řádu. "Vietnam je prostě organizovaný zločin. Já když jsem byl v Hanoji a v Saigonu, tak se mi Vietnamci omlouvali, normální Vietnamci, že nám prostě takovýmto způsobem posílají takovýto rozsah zločinu do České republiky," řekl.