Konec nejistoty důchodců? Kvůli zvýšení penzí se Sněmovna sejde 22. srpna

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Fenomén „minimální mzda“. Co nejčastěji zaměstnavatelé porušují při jejím poskytování?

Senát ve vládní předloze doporučil jiný způsob zvýšení penzí, než na kterém se Sněmovna dohodla v červnu. "Chceme dát seniorům jistotu, že k navýšení jejich penze skutečně dojde. Rozhodnutí Senátu nesmí oddálit účinnost novely a ohrozit největší meziroční navýšení v historii země," uvedla již dříve ČSSD.

Sněmovnou schválená verze novely, kterou ČSSD podporuje, má zvýšit pevnou část penzí o 320 korun měsíčně a s pravidelnou valorizací tak důchod průměrně vzroste o 918 korun. Lidé starší 85 let navíc získají k důchodu další tisícikorunu.

Senát chce, aby tisícikorunový příplatek k měsíčnímu důchodu dostávali senioři, kteří čerpají důchod 25 a více let. Podle opoziční ODS to bude spravedlivější k ženám, které vychovávaly děti a kvůli tomu odcházely v minulosti do penze dříve než muži.

Důchody se zvyšují vždy v lednu, a to o součet poloviny růstu reálných mezd a růstu cen. Pravidlo podle novely zůstane stejné, zvětší se ale podíl přidávání do pevné části a zmenší se podíl na růst procentní výměry, v níž se odráží výše odvodů z výdělků a odpracované roky. Části seniorů se tedy budou penze zvyšovat pomaleji než dosud. V příštím roce se však opatření kvůli přechodnému ustanovení ještě neprojeví.