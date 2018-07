V Česku v červnu žilo 457 stoletých a starších

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Praha - 399 žen a 58 mužů ve věku sto a více let pobíralo k letošnímu červnu důchod od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Dvěma ženám bylo přitom 108 let, další dvě ženy byly 107leté a 106letých bylo jedenáct. Z osmnácti 105letých důchodců byl jeden muž. Ročník narození 1918 a tedy šanci dožít se letos sta let má celkem 203 seniorů, z toho 172 žen a 31 mužů.