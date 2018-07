Důchodci se konečně budou mít dobře? Rozhodne se o jejich budoucnosti

Senát bude dnes schvalovat vládní návrh změn v důchodech. Pokud návrh projde, lidem nad 85 let by měl vzrůst důchod o tisícikorunu. Těm, kteří překonali hranici sta let, pak dokonce o dvojnásobek.

To je v době, kdy činí průměrná výše starobního důchodu přibližně 12 300 korun, nezanedbatelná částka. Čeští senioři by se tak více přiblížili Slovensku, kde jsou sice co do financí penze nižší, tvoří ale zhruba 46 procent tamního průměrného výdělku. V Česku je to pouze 43 procent.

Vyšší penze se ale dočkají i mladší senioři. Valorizace důchodů v roce 2019 by totiž mohla znamenat, že dojde ke zvýšení základní výměry o několik stovek korun.

V praxi by si lidé s nejnižším důchodem, který činí 3 470 korun, měli polepšit o 560 korun. U průměrného důchodu by se měla penze zvednout o 918 korun.

O zhruba 300 korun by se totiž měsíčně měla navýšit základní výměra důchodu a podle valorizačního schématu by si dále senioři polepšili v právě o dalších pět set korun.

Podstatnou změnou je totiž u nové výměry důchodů výrazné navýšení základní výměry, která doposud dělala 9 % z průměrné mzdy. Nově půjde o 10 %.

V příštím roce by tak mohla průměrná mzda vyrůst až na 13 000 korun, čímž by překonala minimální mzdu. Nejvíce si přitom polepší právě senioři s menším důchodem.