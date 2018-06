Důchodci se konečně dočkají peněz? Ministr jednal se Zemanem, má nový plán

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Opatření se nemají týkat zvýšení penzí a rodičovské, ale hlavně bydlení, péče o děti či dávek. Krčál dnes své plány nastínil po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem. Zaměřit se chce i na personální stabilizaci resortu.

"Prosazovat bych chtěl seniorskou politiku a rodinnou, ale ne v tom pravém slova smyslu jako zvyšování důchodů a rodičovský příspěvek. Chtěl bych připravit přes prázdniny balíčky, kde by bylo bydlení, mateřské školy i ty záležitosti se změnami systému dávek," uvedl kandidát na ministra. Podporu by podle něj měly mít i sociální služby a řešit by se měla pravidla péče na sociálním a zdravotním pomezí.

Krčál má ve funkci vystřídat Jaroslavu Němcovou z ANO. Ministerstvo pod jejím vedením připravilo důchodovou novelu, která mění poměr složení penze. Posiluje pevnou část důchodu na úkor zásluhové procentní výměry. Díky tomu by si měli přilepšit lidé s nízkou penzí, naopak pomaleji než dosud se bude přidávat seniorům a seniorkám s vyšším, ale i středním důchodem. Penze se tak ještě víc budou nivelizovat.

Krčál řekl, že o podobě důchodové reformy zatím představu nemá. Zmínil programové prohlášení vlády, v němž se píše o oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu. "Diskutovali jsme o tom s prezidentem. Sám říkal, že reforma jen s oddělením účtu se mu zdá jako bezcenná, je to třeba řešit komplexně," uvedl Krčál. Řešení by měla podle něj navrhnout nová důchodová komise, o níž je zmínka ve vládním programu.

Samostatný důchodový účet nyní neexistuje a je součástí rozpočtu. Kolik se na penze vydá, je z něj ale vidět už nyní. Systém se loni po letech dostal do mírného přebytku. Dlouhodobě byl v dluzích, příjmy byly totiž nižší než výdaje. Za nynějším zlepšením jsou vysoká zaměstnanost a vyšší odvody z rostoucích mezd. Po přijetí důchodové novely by se měla soustava podle očekávání zas dostat do deficitu.