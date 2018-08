Z pražského letiště bude létat nový dopravce

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Mezi Ruzyní a emiráty tak budou létat čtyři dopravci, napsal dnes web zdopravy.cz, podle kterého dnes firma zařadila lety do rezervačních systémů.

Společnost začne létat od 11. prosince, frekvence bude pětkrát týdně. Podle serveru cestujlevně.com vyjde zpáteční letenka na 9500 korun.

Konkurenční české SmartWings, které od zimy začnou létat do Dubaje, nabízí v prosinci zpáteční let i za zhruba 8000 korun. Od července létají do SAE aerolinie Emirates dvakrát denně a jednou denně společnost flydubai.