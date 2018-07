Cestování letadlem v Česku: Dotknou se lidí stávky a chystané změny?

„Letiště Václava Havla odbavilo v prvním pololetí roku 2018 přes sedm milionů cestujících, což znamená 10% nárůst oproti stejnému období loňského roku,“ tvrdí analýza cestujících z prvního pololetí. Mezi nejnavštěvovanějšími destinace, kam turisté z Česka nejvíce míří, jsou Velká Británie, Itálie, Rusko, Německo a Francie.

Cestující mohou sehnat levnější letenky pomocí speciálních služeb skenování a srovnávání cen. Nejvýhodnější letenky seženete do Londýna, Amsterdamu či Barcelony, musíte je ale koupit předem. Nejrychleji rostoucí destinací co do počtu odbavených cestujících se stala Barcelona, a to díky podstatnému navýšení počtu leteckých spojení.

„Důvodem růstu je především letošní výrazné posilování kapacit na stávajících linkách, ale také zahájení provozu nových leteckých spojení, včetně těch dálkových. Například díky nové přímé lince do Filadelfie a posílení leteckých spojení do Kanady, došlo k meziročnímu navýšení počtu cestujících na přímých letech do Severní Ameriky o 88 %,“ řekl k výsledkům analýzy předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

Od 1. července zahájila provoz své druhé denní linky do Dubaje letecká společnost Emirates, ve stejný den otevřela svou již šestou denní frekvenci do Moskvy společnost Aeroflot a 25. července zahájila své lety do Londýna společnost EasyJet. Další nová spojení jsou plánovaná na zimní sezónu 2018. Jedná se především o nové linky společnosti Ryanair do Marákeše, Paříže, Eilatu, Pisy či Ammánu.

Podobný nárůst cestujících registrují i jiná česká letiště. „Letní sezóna je naší hlavní sezónou, v období od června do září registrujeme zvýšený počet odletů do dovolenkových destinací. Mezi ně patří Španělsko, Řecko, Bulharsko, Turecko, Tunisko, Egypt, Severní Kypr, Chorvatsko, Černá hora, ale také Itálie a Velká Británie,“ řekla serveru EuroZprávy.cz tisková mluvčí letiště Ostrava Kateřina Pustějovská.

Podle Pustějovské je letošní sezóna velmi úspěšná. „Zaznamenáváme nárůst počtu odletů i počtu cestujících, což nijak negativně neovlivňuje chod letiště. Pro posílení plynulosti provozu v tomto období přijímáme sezónní zaměstnance,“ doplnila tisková mluvčí.

Velké úspěchy zaznamenává i brněnské letiště. „V předchozích letech o prázdninách prošlo brněnským letištěm měsíčně až sto tisíc cestujících, letos by jich mohlo být až o jednu třetinu více. Předpokládáme totiž, že obdobně nárůstu počtu letů zaznamenáme i nárůst v celkovém počtu odbavených cestujících,“ řekl vedoucí provozního úseku brněnského letiště Radek Lang.

Cestující díky levnější možností vybírají aerolinky Ryanair. Společnost už dlouhodobě nabízí nejlevnější letenky na trhu. Jednoduchý nízkonákladový styl Ryanair způsobil v leteckém průmyslu revoluci a masám cestovatelů otevřel přístup do Evropy. V roce 2017 se Ryanair stala první evropskou leteckou společností, která přepravila více než miliardu zákazníků.

Letos se ale Ryanair moc nedaří, a to především kvůli nespokojenosti zaměstnanců uvnitř společnosti. Palubní personál v Portugalsku, Belgii a Španělsku vyhlásil 48hodinovou stávku na 25. a 26. července, čímž pokazil cestovaní mnohým turistům po celé Evropě. Kvůli problémům vedení společnosti chystá velké změny na podzim letošního roku. Ryanair stáhnou na zimní sezonu pětinu letadel ze své základny v Dublinu. Mnohé piloty a členy palubních posádek přijdou o své zaměstnaní už na konci října.

Česká letiště ujišťují, že se změny nebudou vztahovat na provoz zdejších letů. „Situace u společnosti Ryanair nijak neovlivňuje provoz na ostravském letišti, všechny linky odlétají dle letového řádu,“ řekla představitelka letiště Ostrava Kateřina Pustějovská. „Žádné omezení neočekáváme,“ doplnila.

Omezení se netýká ani provozu na Slovensku. „Stávky pilotů společnosti Ryanair nijak neovlivňují lety z Bratislavy. Všechny lety jsou řádně odbavovány podle standardního letového pořádku,“ řekla tisková mluvčí letiště Bratislava Veronika Ševčíková serveru EuroZprávy.cz.