Česko čeká nejhorší víkend v roce. Pokud nemusíte, nevyjíždějte

Kdo chce zažít opravdové letní kolony na evropských dálnicích, tak tento víkend je podle BESIPu tím pravým. Čeká nás totiž letní vrchol cestovní horečky.

"Začínají totiž prázdniny v Bavorsku (12,5 mil. obyvatel) a Bádensku-Württenbersku (10,7 mil. obyvatel). Mezi tyto turisty se přidávají další vlny prázdninových cestovatelů z ostatních zemí a navíc se blíží konec prázdnin v severských zemích a části spolkových zemí v Německu. Situace na silnicích bude velmi náročná," tvrdí šéf BESIP Tomáš Neřold.

Na silnici ale nevyjedou pouze turisté. Kromě lidí, kteří míří na dovolenou k moři, se do prázdninového provozu připojí také fanoušci mířící na závod Formule 1 do Budapešti.

"Silný provoz očekáváme na dálnici A2 vedoucí z Grazu do Vídně a A4 za Vídní u Fischamedu, kde se dálnice opravuje a je zúžená ze 3 jízdních pruhů na 2, a na zpáteční cestě v neděli u hraničního přechodu Nickeldorf," varuje Neřold.

Situace se navíc zkomplikuje kvůli uzavírkám v Chorvatsku, kde se opravuje povrch u jednotlivých úseků dálnice A3 vedoucí z Maďarska na Záhřeb.

"V místě se jezdí jedním zúženým jízdním pruhem v každém směru za snížené rychlosti 80 km/h a v letní dopravní špičce se zde tvoří kolony. Opravy na tomto místě skončí bohužel až 16. září," dodal Neřold.

Podle dopravních expertů bude situace kritická především v pátek od 13 do 20 hodin, v sobotu od 11 do 18 hodin a v neděli od 14 do 20 hodin. Kdo nemusí, neměl by v těchto dnech vyjížděj na delší cesty.