Leo Express začal jezdit do Polska, další linky plánuje za rok

Rozsah expanze bude záviset na výsledcích první "polské" linky z Prahy do Krakova. ČTK to řekl mluvčí společnosti Emil Sedlařík. Novou pravidelnou linku do Krakova dopravce dnes otevřel první jízdou.

Leo Express je první soukromou společností působící v osobní dopravě na polské železnici. "Polsko má jedno z nejnižších využití železnice na obyvatele v Evropě, a zde vidíme velký potenciál. Naším cílem je podpořit další liberalizaci železnice v Polsku a zvýšit zájem o ekologické a moderní cestování," uvedl provozní ředitel Leo Expressu Peter Köhler.

Černozlaté vlaky budou z Prahy vyrážet vždy v pátek a v neděli, z Polska se následně budou vracet o den později. Na podzim by se podle společnosti měl provoz na této lince dále rozšířit, zatím je limitován rozsáhlými omezeními na polské železnici. Na trase dosud z českých dopravců působily pouze státní České dráhy (ČD).