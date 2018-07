Pražské letiště odbavilo v pololetí o deset procent více pasažerů

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Tankování paliva je běžná rutinní záležitost, přesto vám může jít i o život! Na co si dát pozor?

Inzulin 30 minut před jídlem? To už není třeba

Na zvyšování počtu odbavených cestujících se podle letiště podílí mimo jiné dálkové linky. "Například díky nové přímé lince do Filadelfie a posílení leteckých spojení do Kanady došlo k meziročnímu navýšení počtu cestujících na přímých letech do Severní Ameriky o 88 procent," uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

Nejvíce se podle údajů letiště v prvním pololetí létalo do Londýna, který zaznamenal šestiprocentní meziroční nárůst v počtu odbavených cestujících. Vytížené byly lety také do Paříže, Moskvy nebo Amsterdamu. Nejvyšší nárůst letiště zaznamenalo na linkách do Barcelony, kde se počet cestujících zejména díky podstatnému navýšení spojů zvýšil o téměř 51 procent.

Ze zemí se nejvíce létalo do Velké Británie, která zaznamenala zhruba 12procentní nárůst, dále do Itálie, Ruska a Německa. Skokanem v počtu odbavených cestujících je mezi zeměmi Španělsko, kam se provoz zvýšil proti první polovině loňského roku zhruba o 40 procent.