Ťok odvolal část dozorčí rady ČD, komunisté chtějí jeho hlavu

Novým předsedou má být bývalý ministr dopravy Petr Moos, kterého dnes Ťok do rady jmenoval. Ministr to řekl na tiskové konferenci. Obměněná dozorčí rada by měla vypsat výběrové řízení na management Českých drah. Do něj se budou moci přihlásit i stávající členové představenstva, kteří jsou ve funkcích čtyři roky.

Vedle Moose, který učí na Dopravní fakultě ČVUT, jsou novými členy dozorčí rady Karel Pospíšil z VUT Brno, Josef Kolář z Fakulty strojní ČVUT, Lukáš Týfa z Fakulty dopravní ČVUT a ředitel kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny Jan Štrof. Členy rady zůstávají Jan Pejša, Vladislav Vokoun a Antonín Leitgeb z Odborového sdružení železničářů (OSŽ) a dopravní odborník Vojtěch Kocourek. Vedle Ferance řídící výbor odvolal Jana Harta, Antonína Tesaříka, Tomáše Révezse a Milana Kucharčíka.

Ťok řekl, že chtěl dozorčí radu obměnit už dříve, ale čekal na vyslovení důvěry vládě. Do rady dosadil odborníky, nikoliv členy na základě politického zadání, uvedl. "Potřebujeme profesionální manažery, kteří se dobře připraví na liberalizaci železniční dopravy, ke kterému jsme vázáni evropským železničním balíčkem. Změnou dozorčí rady zároveň postupně plníme vládní programové prohlášení, že mají být České dráhy řízeny efektivně a že musí fungovat jako apolitický subjekt," uvedl ministr.

Dění v Českých drahách kritizoval a označil za čistku předseda komunistů Vojtěch Filip. Zopakoval, že bude tlačit na odchod ministra Ťoka z funkce. Zda to bude mít účinek, nechtěl komentovat. "Nemyslím si, že věci, které mají být řešeny od roku 2033 a mají být spuštěny v roce 2023, by měla Česká republika v rámci liberalizace řešit už v roce 2018. Považuji to za naprosto předčasné a nemístný tlak na krajské samosprávy," řekl novinářům během zasedání výkonného výboru KSČM. Změny podle něj povedou k tomu, že si budou muset kraje zařizovat dopravu na železnici samy.